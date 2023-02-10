“فيفا” يكشف قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في 2022

هبة بريس _ رياضة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الخميس، عن القائمة النهائية للأسماء المرشحة، لنيل جائزتي أفضل مدرب عن فئتي الرجال والسيدات في نسخة 2022 .

وسيتوج الفائزون في حفل خاص لجوائز الأفضل بباريس يوم الاثنين 27 فبراير الجاري.

وقال فيفا في بيان عبر موقعه الرسمي إن القائمة ضمت في فئة السيدات حسب الترتيب الأبجدي، سونيا بومباستور (أولمبيك ليون الفرنسي) وبيا سوندهاج (المنتخب البرازيلي) وسارينا ويجمان (المنتخب الإنجليزي).

أما قائمة المدربين لفئة الرجال فضمت كلا من كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد) وجوسيب غوارديولا (مانشستر سيتي) وليونيل سكالوني (المنتخب الأرجنتيني

وخلت القائمة النهائية للمدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم، من المغربي وليد الركراكي

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