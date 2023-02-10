كورونا : 5 إصابات جديدة خلال 24 ساعة

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 4 أشخاص، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19) أن 6 ملايين و878 ألف و 20 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و421 ألف و 857 شخصا، مقابل 24 مليون و920 ألف و 506 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 60 ألف و 124 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 272 ألف و 328 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و255 ألف و 951 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (3) والرباط سلا القنيطرة (1)، وفاس مكناس (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 81 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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