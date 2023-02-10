ابن كيران : وفد عن ” البيجيدي ” ذهب إلى تركيا لتقديم العزاء

هبة بريس _ الرباط

قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران “، أنه يتأثر كثيرا عند مشاهدة الأخبار على القنوات التلفزية لهول المشاهد المعروضة لضحايا الزلزال، وقال: “الإنسان يكاد يفقد القدرة على الكلام، من هول ما يرى مع عدم القدرة على مساندتهم كما يلزم”.

وأكد ابن كيران، أن حزب العدالة والتنمية وجه رسالة تعزية إلى السفيرالتركي وأن وفدا من الحزب ذهب لتقديم واجب العزاء.

وقال: “الوضع في تركيا وسوريا يتجاوز مرحلة التضامن العاطفي وتقديم العزاء إلى واجب الإسناد المادي واللوجستي المباشر للشعبين من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه وإسناد المصابين والمشردين.. وهذه مسؤولية ليس المسلمين وحدهم، وإنما العالم أجمع، ولا سيما منه العالم المتقدم الذي تقع عليه مهمة الإسناد اللوجستي والقيام بواجبه في الحد من معاناة الجرحى والمشردين”.

وأضاف: “أما مسؤولية المسلمين تجاه إخوانهم المصابين في البلدين، فهي تتجاوز الواجب إلى الفرض، بما يملكون نجدة لإخوانهم”، وفق بنكيران الذي تحدث ل_ عربي 21_

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0