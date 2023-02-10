ابن كيران : وفد عن ” البيجيدي ” ذهب إلى تركيا لتقديم العزاء
قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران “، أنه يتأثر كثيرا عند مشاهدة الأخبار على القنوات التلفزية لهول المشاهد المعروضة لضحايا الزلزال، وقال: “الإنسان يكاد يفقد القدرة على الكلام، من هول ما يرى مع عدم القدرة على مساندتهم كما يلزم”.
وأكد ابن كيران، أن حزب العدالة والتنمية وجه رسالة تعزية إلى السفيرالتركي وأن وفدا من الحزب ذهب لتقديم واجب العزاء.
وقال: “الوضع في تركيا وسوريا يتجاوز مرحلة التضامن العاطفي وتقديم العزاء إلى واجب الإسناد المادي واللوجستي المباشر للشعبين من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه وإسناد المصابين والمشردين.. وهذه مسؤولية ليس المسلمين وحدهم، وإنما العالم أجمع، ولا سيما منه العالم المتقدم الذي تقع عليه مهمة الإسناد اللوجستي والقيام بواجبه في الحد من معاناة الجرحى والمشردين”.
وأضاف: “أما مسؤولية المسلمين تجاه إخوانهم المصابين في البلدين، فهي تتجاوز الواجب إلى الفرض، بما يملكون نجدة لإخوانهم”، وفق بنكيران الذي تحدث ل_ عربي 21_
5 تعليقات
الى مزبلة التاريخ يا تاجر الدين لم يتبقى لك سوى الاقتيات من مآسي الشعب السوري
بهدلت روحك امام الجميع بهذا التصريح،هل هم فارغين شغل لاستقبال ٠٠الفراطيط ديالك ٠٠الناس في حاجة الى مساعدات للانقاذ كما فعل الرجال الذين يغيرون من المغرب ليسحدونه على التطور الذي وصل اليه
أين تطور المغرب ؟ فيكم غي تشراك الفم فقط الناس احتلت المرتبة الاولي في الانقاذ وقدموا ٤٥ مليون دولار كمساعدة وانتم ذهبتم لتزيدوا عليهم اعباء الاقامة والاكل والشرب والخراء ٠٠الله لا تربحكم ٠٠معندكمش علاش تحشموا
كان ينقص فقط ان المغرب سيتكفل بمصاريف الجنازة ٠٠٠
بهدلت روحك امام الجميع بهذا التصريح،هل هم فارغين شغل لاستقبال ٠٠الفراطيط ديالك ٠٠الناس في حاجة الى مساعدات للانقاذ كما فعل الرجال الذين يغيرون من المغرب ليسحدونه على التطور الذي وصل اليه
أين تطور المغرب ؟ فيكم غي تشراك الفم فقط الناس احتلت المرتبة الاولي في الانقاذ وقدموا ٤٥ مليون دولار كمساعدة وانتم ذهبتم لتزيدوا عليهم اعباء الاقامة والاكل والشرب والخراء ٠٠الله لا تربحكم ٠٠معندكمش علاش تحشموا
كان ينقص فقط ان المغرب سيتكفل بمصاريف الجنازة ٠٠٠الله يهديكم ٠٠
وهل أرسلتم موفدا إلى سوريا لتقديم العزاء؟؟؟؟؟؟؟؟تناقض صارخ رغم هول الفاجعة
دبا العالم المتقدم مبقاوش كفار ،واصبحت اموالهم حلال ،سير الله ينزل عليك اللعنة يا منافق .