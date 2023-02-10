نجوم عرب وأجانب يتضامنون مع ضحايا زلزال سوريا وتركيا

نجلاء مزيان - هبة بريس

أعرب العديد من الفنانين و المشاهير في العالم، عبر صفحاتهم الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، عن تضامنهم مع ضحايا زلزال سوريا وتركيا .

وفي هذا الصدد، شاركت عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد في حملة اليونيسف لمساعدة الأطفال المتضررين من الزلزال مع ما يقرب من 77 مليون متابع على إنستغرام، قائلة: “أنا حزينة لكل من تضرر من الزلازل في تركيا وسوريا”.

بدورها، أختها بيلا حديد أعربت عن حزنها العميق بسبب ما تعرض له الضحايا وكذا الناجين منه قائلة: “لدي شعور بالتجمد في جسدي كله، أنا حزينة جداً ودعائي لجميع المتضررين، الخبر مرعب وهو حقاً يهز عظامي، أنا أبحث عن طرق لتقديم المساعدة”.

و في سياق متصل، ألغى مجموعة من الفنانين العرب حفلاتهم التي كان من المقرر إقامتها فبراير الجاري بمناسبة “عيد الحب”، تضامنا مع ضحايا الكارثة الإنسانية التي ألمت بدولتي سوريا وتركيا.

و أصدرت إدارة جزيرة المها بيانا أعلنت فيه إلغاء حفل الفنان عمرو دياب، الذي كان من المقرر إقامته يوم 14 فبراير،كما أكد المطرب المصري هاني شاكر تأجيل حفليه المقرر إقامتهما بمناسبة “عيد الحب” يوم 11 من الشهر الجاري في لبنان ويوم 13 في سوريا، إلى موعد آخر لم يحدده.

كما قام العديد من الفنانين بالتبرع بأجر حفلاتهم لضحايا الزلزال،مثل النجم السوري جورج وسوف، و النجمة اللبنانية نانسي عجرم و كذا النجمة اليمنية بلقيس فتحي

و بدوره، تبرع الفنان التركي كيفانش تاتليتوغ بمبلغ 200 ألف ليرة تركية (10.6 آلاف دولار أميركي)، وتبعه لاعب المنتخب التركي لكرة القدم ميريح دميرال الذي تبرع بمليون ليرة (53 ألف دولار أميركي).

كما تبرع الممثل كنعان إميرزالي أوغلو هو الآخر بمليون ليرة، وحرص لاعب كرة القدم بوراك يلماز على التبرع بـ300 ألف ليرة (16 ألف دولار أميركي)، أما الممثل بوراك دينيز فتبرع بمبلغ 150 ألف ليرة (8 آلاف دولار أميركي).

وقد تجاوز عدد قتلى الزلزال في تركيا 17 ألفا، في حين بلغ عدد المصابين 63 ألفا و794، حسب تصريحات لفؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي،أما في سوريا، فقد ارتفع عدد القتلى إلى 3162 في عموم البلاد، وبلغ عدد المصابين 5685.

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