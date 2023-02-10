زلزال تركيا.. كلبة ترشد فرق الإنقاذ إلى صاحبتها بعد 103 ساعات تحت الأنقاض

هبة بريس - وكالات

تمكنت فرق الإغاثة التركية من الوصول إلى سيدة وانتشالها من تحت الأنقاض، حيث أرشدت إليها كلبتها المخلصة بنباحها المستمر.

وذكرت وكالة “الأناضول” التركية أن فرق الإغاثة تمكنت من الوصول إلى السيدة (35 عاما) بعد 103 ساعات من وقوع الزلزال.

وأوضحت أن أعضاء فريق الإنقاذ كانوا يطلقون نداءات بحثا عن ناجين تحت الأنقاض في شارع “أتاتورك”، في ولاية “هاتاي” (لواء إسكندرونة)، عندما سمعوا صوت نباح بين الأنقاض، ليسارعوا على الفور بأعمال إزالة الركام.

وأضافت الوكالة أنه “وبعد جهود حثيثة، تبين لعناصر الإنقاذ أن سيدة كانت عالقة تحت الركام، حيث تم إنقاذها بفضل كلبتها “فينوس”.

وبعد إخراجها من تحت الركام، نقلت السيدة واسمها “دويغو” إلى المستشفى على الفور، بالتزامن مع الاعتناء بالكلبة التي تبين لاحقا ان اسمها “فينوس”.

وفي الولاية نفسها، ولكن في منطقة “قرق خان” نجحت فرق الإغاثة من إنقاذ أم وابنها بعد 102 ساعة.

وحسب الوكالة فإن عمال الإغاثة نجحوا في إخراج الأم زهراء جيلان (32 عاما) وابنها “يغيت” (12 عاما) من تحت الأنقاض.

وفي ولاية غازي عنتاب المجاورة، استطاع فريق إغاثي من إنقاذ شخص وطفل بعد انقضاء 105 ساعات على مكوثه تحت الأنقاض.

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