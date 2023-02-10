المغرب ينهي مهام محمد بنشعبون سفيرا لدى فرنسا

هبة بريس - الرباط

أنهى المغرب مهام محمد بنشعبون سفيرا للمملكة لدى فرنسا.

وحسب آخر عدد للجريدة الرسمية، فقد تم إنهاء مهام بنشعبون طبقا للتعليمات الملكية،

ودخل القرار حيز التنفيذ بدءا من تاريخ ابتداء من 19 يناير 2023، دون ذكر تفاصيل أخرى.

هذا ويأتي قرار إنهاء مهام السفير المغربي بفرنسا، تزامنا والأزمة القائمة بين المغئب وفرنسا خلال الفترة الأخيرة.

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