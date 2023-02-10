أمن سطات يوقف “مضرم” النار في 40 طن من البصل

2023-02-10 / 17:29
10
هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة برشيد بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن سطات، مساء أمس الخميس 09 فبراير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإضرام النار العمدي وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه، الذي يعمل مياوما بسوق الخضر، بإضرام النار عمدا باستخدام مادة سريعة الاشتعال في شحنات كبيرة من البصل، كانت مخزنة داخل سوق الجملة للخضر بمدينة برشيد.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة المنجزة في إطار هذه القضية من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمنطقة الكرارمة بضواحي برشيد، حيث ترجح المسارات الأولى للبحث إلى أن خلافا عرضيا بسيطا بين المشتبه فيه وحارس السوق كان هو السبب المباشر وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

و قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية وكذا تحديد دوافعها وخلفياتها الحقيقية.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وضعية المرأة والأسرة ..مطالب بضرورة ترصيد المكتسبات

وضعية المرأة والأسرة ..مطالب بضرورة ترصيد المكتسبات

2023-02-10 / 21:32
Photo of إحتفاء بالذكرى الـ 20 للاعتراف الرسمي بحرف تيفيناغ

إحتفاء بالذكرى الـ 20 للاعتراف الرسمي بحرف تيفيناغ

2023-02-10 / 20:56
Photo of صديقي : أسعار اللحوم الحمراء ستنخفض تدريجيا قبل رمضان

صديقي : أسعار اللحوم الحمراء ستنخفض تدريجيا قبل رمضان

2023-02-10 / 19:50
Photo of ندوة بمراكش تقارب “الأبعاد الإقليمية والدولية لقضية الصحراء “

ندوة بمراكش تقارب “الأبعاد الإقليمية والدولية لقضية الصحراء “

2023-02-10 / 19:17
Photo of كورونا : 5 إصابات جديدة خلال 24 ساعة

كورونا : 5 إصابات جديدة خلال 24 ساعة

2023-02-10 / 18:52
Photo of هل تتخذ الدولة هذه الإجراءات لتخفيف حدة الغلاء?

هل تتخذ الدولة هذه الإجراءات لتخفيف حدة الغلاء?

2023-02-10 / 16:43
Photo of أكادير : رياح قوية جنوبية باردة تجتاح سماء المدينة

أكادير : رياح قوية جنوبية باردة تجتاح سماء المدينة

2023-02-10 / 13:17
Photo of وجدة .. إفتتاح السنة القضائية 2023 لمحكمة الإستئناف

وجدة .. إفتتاح السنة القضائية 2023 لمحكمة الإستئناف

2023-02-10 / 12:39
Photo of بحث سبل تعزيز التعاون بين المغرب ونيو ساوث ويلز الأسترالية

بحث سبل تعزيز التعاون بين المغرب ونيو ساوث ويلز…

2023-02-10 / 10:50
Photo of بالأدلة.. أمين رغيب يؤكد بطلان مزاعم التجسس واختراق هواتف المسؤولين

بالأدلة.. أمين رغيب يؤكد بطلان مزاعم التجسس واختراق هواتف…

2023-02-10 / 10:42

‫10 تعليقات

  8. الجهل هو اخطر انواع الأمراض التي تفتك بالانسان والمجتمع…محدها كتقاقي اوهي كتزيد في البيض..

  10. يجب كذالك فتح تحقيق عن سبب احتكار كل هذه الأطنان من البصل داخل السوق وشكرا .

    1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق