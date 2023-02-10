أمن سطات يوقف “مضرم” النار في 40 طن من البصل

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة برشيد بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن سطات، مساء أمس الخميس 09 فبراير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإضرام النار العمدي وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه، الذي يعمل مياوما بسوق الخضر، بإضرام النار عمدا باستخدام مادة سريعة الاشتعال في شحنات كبيرة من البصل، كانت مخزنة داخل سوق الجملة للخضر بمدينة برشيد.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة المنجزة في إطار هذه القضية من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمنطقة الكرارمة بضواحي برشيد، حيث ترجح المسارات الأولى للبحث إلى أن خلافا عرضيا بسيطا بين المشتبه فيه وحارس السوق كان هو السبب المباشر وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

و قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية وكذا تحديد دوافعها وخلفياتها الحقيقية.

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