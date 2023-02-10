أردوغان: الاستجابة للزلزال لا تسير بالسرعة التي أردناها

2023-02-10 / 16:27
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، إن استجابة السلطات التركية للزلازل المدمرة في جنوب البلاد لا تسير بالسرعة التي أرادتها الحكومة، مضيفا أن عدد القتلى في بلاده ارتفع إلى 18991.

وقال أردوغان في إقليم أديامان، أحد المناطق المتضررة من الزلازل، إن بعض الأشخاص يسطون ويهاجمون المتاجر، مضيفا أن حالة الطوارئ المعلنة في المنطقة ستسمح للدولة بفرض العقوبات اللازمة.

وأكد أردوغان على أن السلطات التركية ستدفع الإيجارات للأشخاص الذين لا يريدون البقاء في الخيام لمدة عام.

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‫8 تعليقات

  2. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نجنا يارب العالمين واحفظنا بعينك التى لا تغفل ولا تنام..

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