أردوغان: الاستجابة للزلزال لا تسير بالسرعة التي أردناها
هبة بريس - وكالات
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، إن استجابة السلطات التركية للزلازل المدمرة في جنوب البلاد لا تسير بالسرعة التي أرادتها الحكومة، مضيفا أن عدد القتلى في بلاده ارتفع إلى 18991.
وقال أردوغان في إقليم أديامان، أحد المناطق المتضررة من الزلازل، إن بعض الأشخاص يسطون ويهاجمون المتاجر، مضيفا أن حالة الطوارئ المعلنة في المنطقة ستسمح للدولة بفرض العقوبات اللازمة.
وأكد أردوغان على أن السلطات التركية ستدفع الإيجارات للأشخاص الذين لا يريدون البقاء في الخيام لمدة عام.
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8 تعليقات
لا إعتراض على حكمك. يارب إرحم من قضى أجله وعوض لمن تشرد ..
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نجنا يارب العالمين واحفظنا بعينك التى لا تغفل ولا تنام..
اردوغان بنفسه يتجول ليخفف تداعيات الزلزال على المواطنين..
اللهم الطف بنا واعفو عنا جميعا..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم احفظهم ..
اللهم اعينهم يارب
يجب على المغرب يرسل مساعدات
اللهم اغفر الأموات وارحمهم