إشادة وزراء شباب تجمع دول الساحل والصحراء بالدور الريادي للمملكة المغربية بقيادة الملك 

2023-02-10 / 15:36
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هبة بريس

أشاد وزراء الشباب لتجمع دول الساحل والصحراء بالدور الريادي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال البرامج الموجهة للشباب.

وجاءت إشادة مسؤولي التجمع الإقليمي، اليوم الجمعة، في البيان الختامي لاجتماع وزراء الشباب المنعقد بنيامي عاصمة دولة النيجر، حيث أكد وزراء شباب دول الساحل والصحراء، على أن المغرب بقيادة جلالة الملك لعب دور مهم وريادي وأطلق مبادرات تهم الشباب.

واعتبر الاجتماع، الذي مثل فيه المغرب وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، أن المغرب أطلق مبادرات ومشاريع هامة مثل مشروع “فرصة” والذي يمنح مواكبة للشباب حاملي المشاريع، مشددين على ضرورة اعتبار المغرب نموذج يحتذى به في مجال مواكبة الشباب في المجال المقاولاتي.

وفي هذا الصدد، اعتبر الاجتماع خلال بيانه الختامي، المبادرة المطروحة من طرف المغرب، مبادرة هامة وتتمثل في إنشاء لجنة حكومية تقوم بتعبئة الموارد المالية الضرورية لتنفيذ البرنامج الإقليمي للشباب والذي يهم شباب تجمع دول الساحل والصحراء، وهو الاقتراح الذي طرح خلال هذا الاجتماع من قبل المهدي بنسعيد ولقي تجاوب وترحيب جميع دول التجمع عبر وزراء الشباب.

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