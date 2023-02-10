نجلة الستاتي “إلي” تنفي زواجها من فنان مغربي

نجلاء مزيان

نفت مغنية الراب “إلي” عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، كل الإشاعات الرائجة بمنصات التواصل الاجتماعي، حول ارتباطها بالفنان المغربي ميدو بلحبيب.

و عمدت نجلة الستاتي على نشر تدوينة عبر خاصية ستوري بذات المنصة، توضح من خلالها نوع العلاقة التي تربطها بالفنان السالف ذكره، مبرزة أن الصور التي ظهرا فيها مع بعض تتعلق بأغنية جديدة عبارة عن “ديو” يجمعهما.

و قالت الفنانة المغربية: “لافامي ماكين حتى حاجة بيني وبين ميدو، داك شي فقط من أجل الكليب ديالنا”.

و من جانب آخر، أصدرت “إلي” مؤخرا جديدها الفني تحت عنوان “souvenir” ، عبر قناتها الخاصة على موقع رفع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”.

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