زلزال تركيا.. خسائر مُدمرة تزيد طِين الاقتصاد بِلَّة

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في الوقت الذي لم يستفق فيه العالم بعد من تداعيات كورونا والحرب الجارية بين روسيا واوكرانيا، وما خلفته هذه الأحداث المتتالية من خسائر كبيرة اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا على سكان المعمور، هاهو العالم يقف اليوم أمام معطى جديد وهو يتابع دولة تركيا وهي تحصي موتاها وتلملم جراح مصابيها من زلزال لم يبق ولم يذر، حصد الآلاف من الأرواح ودمر البنى التحتية.

العالم وعلى الرغم من الانقاسامات التي خلفتها الحرب الجارية بين روسيا واوكرانيا المدعومة من الغرب ، إلا أنه يبدو موحدا في مواجهة الكوارث الطبيعية، آخرها زلزال تركيا الذي لقي تعاطفا كبيرا ودعما كبيرا لإعادة اعمار المناطق المنكوبة التي تضم منشآت حيوية لا محالة سيكون لها الأثر الكبير والمفزع على الاقتصاد المحلي التركي والاقليمي والعالمي.

الزلزال الذي وصفته السلطات التركية بأنه أحد أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ البلاد لاسيما مع توالي انتشال الضحايا أحياء وأموات من قبل فرق الانقاذ القادمة من مختلف الدول الداعمة، زلزال لم يكتف على حصد الأرواح، بل تعداها ليصل البنى التحتية من محاور طرقية ومطارات ومنشآت حيوية، إذ توقف بعضها عن العمل بعد أن كانت تعد من إحدى بوابات التصدير الرئيسية لتركيا وعصبها الحركي.

حتى أنابيب النفط والغاز الطبيعي، لم تسلم بدورها من تداعيات الزلزال المرعب الذي زادت من حدته الظروف الجوية السيئة التي ساهمت في قطع الامدادات عن المناطق المتضررة في زمن سباق الدول للتزود بالغاز ومايشهده العالم من موجة غلاء غير مسبوقة في المواد الغذائية ذات الاستهلاك اليومي، كل ذلك رفع من منسوب المخاوف لدى المواطن التركي من نفاذ السلع والبضائع من الأسواق المتواجدة بالمناطق المتضررة، او غلاء أسعارها، مما جعل السلطات التركية تسارع إلى تشكيل لجان مراقبة وتفتيش واسعة في عموم البلاد.

محللون ومراقبون يرون أن تداعيات الزلزال ستؤثر بكل تأكيد على الاقتصاد التركي الذي يمر أصلا بظروف غير مستقرة، علما ان معظم مراكز الانتاج توجد بالمناطق التي طالها الزلزال، فيما توقع آخرون انتعاشة وشيكة للاقتصاد التركي وقدرته على تخطي هذه العقبة بأقل الخسائر نتيجة المرونة التي يتمتع بها، لكن ذلك سيتطلب مزيدا من الوقت.

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