بسبب هذا الفعل.. دنيا بوطازوت تعتزم اللجوء للقضاء

نجلاء مزيان

أعلنت الفنانة المغربية دنيا بوطازوت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام،عن عزمها اللجوء للقضاء بسبب محاولة شخص مجهول اختراق و قرصنة حسابها بذات المنصة.

ونشرت بطلة لمكتوب تدوينة جاءت كالتالي: “بغيت نقول لهاذا اللي كيحاول يبيراطي ليا الكونط رد بالك راني عرفتك فين انت وفين ساكن واش كدير ف لحظة يوقفو عليك الشرطة الإلكترونية..”.

وأضافت قائلة: “هانا حطيت ليك إنذار ومازال وحدين اخرين من غيرك.. هادي كانت أول محاولة ليك وحذرتك من شحال هادا ومازال مابغيتي تحشم”.

و واصلت قائلة: “ها التانية فين خرجاتني كتحاولو تاسوسيو انستا ديالي مع الفيسبوك ديالكم… ردوا البال راكم كتقلبو على المعاقبة القانونية..اللهم اني قد بلغت”.

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