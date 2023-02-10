بسبب هذا الفعل.. دنيا بوطازوت تعتزم اللجوء للقضاء

2023-02-10 / 14:52
1
نجلاء مزيان

أعلنت الفنانة المغربية دنيا بوطازوت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام،عن عزمها اللجوء للقضاء بسبب محاولة شخص مجهول اختراق و قرصنة حسابها بذات المنصة.

ونشرت بطلة لمكتوب تدوينة جاءت كالتالي: “بغيت نقول لهاذا اللي كيحاول يبيراطي ليا الكونط رد بالك راني عرفتك فين انت وفين ساكن واش كدير ف لحظة يوقفو عليك الشرطة الإلكترونية..”.

وأضافت قائلة: “هانا حطيت ليك إنذار ومازال وحدين اخرين من غيرك.. هادي كانت أول محاولة ليك وحذرتك من شحال هادا ومازال مابغيتي تحشم”.

و واصلت قائلة: “ها التانية فين خرجاتني كتحاولو تاسوسيو انستا ديالي مع الفيسبوك ديالكم… ردوا البال راكم كتقلبو على المعاقبة القانونية..اللهم اني قد بلغت”.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نجوم عرب وأجانب يتضامنون مع ضحايا زلزال سوريا وتركيا

نجوم عرب وأجانب يتضامنون مع ضحايا زلزال سوريا وتركيا

2023-02-10 / 17:54
Photo of نجلة الستاتي “إلي” تنفي زواجها من فنان مغربي

نجلة الستاتي “إلي” تنفي زواجها من فنان مغربي

2023-02-10 / 15:51
Photo of إيمان بطمة تحذف صورها و خطيبها..إنفصال أم تسويق لجديدها؟

إيمان بطمة تحذف صورها و خطيبها..إنفصال أم تسويق لجديدها؟

2023-02-09 / 17:50
Photo of اليوتيوبر إلياس المالكي في ضيافة الأمن..و نشطاء يتساءلون عن مصيره

اليوتيوبر إلياس المالكي في ضيافة الأمن..و نشطاء يتساءلون عن…

2023-02-08 / 18:44
Photo of “تكشبيلة”..النون والفنون تنهي جولتها المسرحية عبر ست محطات

“تكشبيلة”..النون والفنون تنهي جولتها المسرحية عبر ست محطات

2023-02-08 / 17:08
Photo of بسبب زلزال تركيا و سوريا.. حاتم عمور يؤجل طرح جديده الفني

بسبب زلزال تركيا و سوريا.. حاتم عمور يؤجل طرح…

2023-02-08 / 16:06
Photo of شوقي والشاب خالد يستعدان لطرح فيديو كليب برسالة إنسانية

شوقي والشاب خالد يستعدان لطرح فيديو كليب برسالة إنسانية

2023-02-08 / 12:59
Photo of تعرضت لحادث بفرنسا.. فلة الجزائرية تستغيث بسبب وضعها الصحي

تعرضت لحادث بفرنسا.. فلة الجزائرية تستغيث بسبب وضعها الصحي

2023-02-07 / 17:52
Photo of وزارة الثقافة تعلن عن إطلاق خدمة إلكترونية لطلب بطاقة الفنان

وزارة الثقافة تعلن عن إطلاق خدمة إلكترونية لطلب بطاقة…

2023-02-07 / 16:54
Photo of مدينة فاس تحتضن manoir du caftan في دورته الأولى

مدينة فاس تحتضن manoir du caftan في دورته الأولى

2023-02-07 / 16:00

تعليق واحد

  1. من خلال خبرتي في مجال الحماية السيبريانية، لا احد يستطيع ان يعلم بان احدهم يحاول قرصنة حسابه الا بعد فوات الاوان… لكن باش تطلع الاخت، وتهدد ” الشخص الافتراضي” بانه يحاول قرصنة حسابه، مع التاكيد على انها تعرف هويته ومكان سكانه… هذه كلها أكاذيب الغرض منها الطفو على سطح الاخبار وتصدر الترند

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق