كنت في انتظار صلاة الفجر.. لاعب هاتاي سبورت يحكي كواليس نجاته من الزلزال

2023-02-10 / 13:16
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هبة بريس - وكالات

كشف الكاميروني كيفين سوني لاعب هاتاي سبور كواليس نجاته من زلزال تركيا.

وقال سوني في لقاء مع شبكة “فوت ميركاتو”: “أنا مسلم ومتدين للغاية، ما أنقذني هو أنني كنت بانتظار صلاة الفجر، لهذا السبب لم أنم، أقول لنفسي الآن إنني لو كنت نمت لكنت من المؤكد أنني سأموت لأني أسكن في الدور الـ 17”.

وأضاف: “كنت أجلس مع أقاربي وكنا نلعب “بلايستيشن”، كانت الساعة حوالي 4 أو 5 صباحا بدأت الأرض تهتز في ذلك الوقت طالبتهم بأن يهدأوا ثم عندما بدأ السقف والجدران في الانهيار بدأنا في التحرك”.

وتابع سوني: “ذهبنا سريعا لإحضار جوازات السفر والهواتف ثم ذهبنا للدرج وبدأ المبنى في الانهيار”.

وأوضح لاعب الوسط: “فكرت أن أقفز من الدور السابع لكنني قلت لنفسي سأكسر قدماي ولن أستطيع لعب كرة القدم مرة أخرى”.

وأتم: “إنها محنة لم أشهدها من قبل، أنا مصدوم، هذا شيء لم أتوقع أن أشعر به طوال حياتي”.

وواصل: “رأيت الناس يموتون بجواري، أدركت أننا معلقون بالحياة بخيط رفيع في هذه اللحظات، يتخلى الناس عن كل شيء، منازلهم وسياراتهم ويبحثون فقط عن مكان يلجأون إليه.. مشهد تراه فقط في “نتفليكس” لكنه كان حقيقيا لسوء الحظ”.

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