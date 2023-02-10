أكادير : رياح قوية جنوبية باردة تجتاح سماء المدينة

2023-02-10 / 13:17
0
ع اللطيف بركة - هبة بريس

هبت في صباح اليوم الجمعة 10 فبراير الجاري، جبهة هوائية باردة مرافقة لمنخفض جوي يقترب تدريجي من سواحل المدينة ، لذا تكون الأجواء أكثر برودة من المعتاد في عموم مناطق جهة سوس ماسة ، مع ظهور سحب ، وتكون الرياح جنوبية شرقية باردة إلى نشطة السرعة، تتحول لاحقاً إلى جنوبية غربية نشطة ترافقها هبات قوية في المناطق الجنوبية.

وساهمت الرياح القوية مصحوبة بزخات مطرية من تهدئة الغبار والاثربة الناتجة عن أشغال تهيئة شوارع المدينة، من تسجيل ارتفاع امواج البحر واضطرابها بشكل لافت على سواحل المدينة، مما جعل العديد من بواخر الصيد الرصو في الميناء في انتظار تحسن الاجواء .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وجدة .. إفتتاح السنة القضائية 2023 لمحكمة الإستئناف

وجدة .. إفتتاح السنة القضائية 2023 لمحكمة الإستئناف

2023-02-10 / 12:39
Photo of بحث سبل تعزيز التعاون بين المغرب ونيو ساوث ويلز الأسترالية

بحث سبل تعزيز التعاون بين المغرب ونيو ساوث ويلز…

2023-02-10 / 10:50
Photo of بالأدلة.. أمين رغيب يؤكد بطلان مزاعم التجسس واختراق هواتف المسؤولين

بالأدلة.. أمين رغيب يؤكد بطلان مزاعم التجسس واختراق هواتف…

2023-02-10 / 10:42
Photo of تفاصيل اجتماع بوزارة الداخلية لتدارس مواجهة ارتفاع الأسعار

تفاصيل اجتماع بوزارة الداخلية لتدارس مواجهة ارتفاع الأسعار

2023-02-10 / 09:37
Photo of طقس الجمعة.. جو بارد وقطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الجمعة.. جو بارد وقطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2023-02-10 / 09:10
Photo of اعطاء انطلاقة أشغال تثنية طريق بمكناس

اعطاء انطلاقة أشغال تثنية طريق بمكناس

2023-02-10 / 01:02
Photo of “العنف السيبراني” و”التنمر في الوسط المدرسي” محور لقاء بفاس

“العنف السيبراني” و”التنمر في الوسط المدرسي” محور لقاء بفاس

2023-02-09 / 21:39
Photo of اتفاق مغربي إسرائيلي لإنشاء “مزرعة سمكية” شمال المملكة

اتفاق مغربي إسرائيلي لإنشاء “مزرعة سمكية” شمال المملكة

2023-02-09 / 21:18
Photo of فتاح العلوي ..أسعار اللحوم والخضر ستنخفض خلال الأسابيع المقبلة

فتاح العلوي ..أسعار اللحوم والخضر ستنخفض خلال الأسابيع المقبلة

2023-02-09 / 20:39
Photo of إلغاء اشتراط المحرم للنساء.. بنحمزة يفصل في القرار

إلغاء اشتراط المحرم للنساء.. بنحمزة يفصل في القرار

2023-02-09 / 19:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق