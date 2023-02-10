أكادير : رياح قوية جنوبية باردة تجتاح سماء المدينة

ع اللطيف بركة - هبة بريس

هبت في صباح اليوم الجمعة 10 فبراير الجاري، جبهة هوائية باردة مرافقة لمنخفض جوي يقترب تدريجي من سواحل المدينة ، لذا تكون الأجواء أكثر برودة من المعتاد في عموم مناطق جهة سوس ماسة ، مع ظهور سحب ، وتكون الرياح جنوبية شرقية باردة إلى نشطة السرعة، تتحول لاحقاً إلى جنوبية غربية نشطة ترافقها هبات قوية في المناطق الجنوبية.

وساهمت الرياح القوية مصحوبة بزخات مطرية من تهدئة الغبار والاثربة الناتجة عن أشغال تهيئة شوارع المدينة، من تسجيل ارتفاع امواج البحر واضطرابها بشكل لافت على سواحل المدينة، مما جعل العديد من بواخر الصيد الرصو في الميناء في انتظار تحسن الاجواء .

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