السعودية تعلن استضافة أكثر من مليوني حاج هذا الموسم

2023-02-10 / 11:51
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هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، أن بلاده ستستضيف أكثر من مليوني حاج وحاجة من مختلف دول العالم في موسم الحج المقبل، وقد ألغت شرط وجود محرم مع المرأة.

وقال الوزير الربيعة: “أزفُّ البشرى للعالم بعودة أعداد الحجاج هذا العام إلى ما كانت عليه قبل كورونا دون سقف للعمر، ونتشرف باستقبال وخدمة أكثر من مليوني حاج هذا العام من جميع أنحاء العالم، من ضمنهم 33690 حاجًا من العراق”.

وأوضح “الربيعة” في مؤتمر صحفي من بغداد أن بلاده أتاحت أداء مناسك العمرة لحاملي كافة التأشيرات، وأعلن أيضًا عن إلغاء شرط وجود المحرم للمرأة.

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