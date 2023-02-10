زلزال تركيا.. إخراج شاب من تحت الأنقاض بعد مرور 96 ساعة
هبة بريس - وكالات
تمكنت فرق البحث في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا من إنقاذ شاب بعد مضي 96 ساعة على حدوث الزلزال، الأمر الذي وصفته الكثير من وسائل الإعلام بالمعجزة.
وأسفرت جهود البحث فجر الجمعة عن إنقاذ ألبير ساتشما (26 عاما) من تحت أنقاض مبنى منهار في قضاء دولقدير أوغلو، بحسب الأناضول.
وقام فريق البحث والإنقاذ في ساكاريا (SAKE) وفرق الإطفاء في بلدية ساكاريا بأعمال البحث والإنقاذ في مبنى مكون من 6 طوابق يقع في منطقة بينارباشي في منطقة دولقدير أوغلو.
وتم نقل الشاب، الذي بقي تحت الإنقاض 96 ساعة متمسكا بالحياة إلى المستشفى.
وما زالت فرق البحث تواصل عمليات إنقاذ أشخاص عالقين تحت أنقاض المباني المدمرة جراء الزلزال الذي ضرب عدة ولايات جنوبي تركيا فجر الاثنين.
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12 تعليقات
قدر الله
أسأل الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين يارب العالمين
قدر الله وماشاء إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنهم فسيح جناته
إنا لله وإنا إليه راجعون .اللهم إغفر لهم وأرحمهم وألحقنا بهم مسلمين .
ان لله وانا اليه راجعون يا رب
و ما تدري نفس بأي أرض تموت. رحمة الله على الجميع
الأموات اللهم ارحمهم وارزق أهلهم الصبر والسلوان والطف بعبادك يا أرحم الراحمين
هد الزلزال غريب وغير طبيعي والله اعلم .على كل حال الزلازل داءيما تقع في الدول الفقيرة وخصوصا العربية
تختلف الأسباب والموت واحد نسأل الله العضيم أن يتقبلهم قبولا حسن وآن يلهم دويهم الصبر والسلوان وكل الذي فوق التراب تراب
رحمهم ألله و الشفا للمرضى أجمعين اللهم ارحم جميع المسلمين والمسلمات يا ربي آآآمين آآآمين
الإشعاعات النووية في أكل الأجساد المتبقية من الأحياء . و كل هذا طبعا غير متوفر في حالة الزلزال . وللإشارة فقط فالقنبلة النووية يتم برمجتها لكي تنفجر على علو 500 متر ولا تلمس الأرض نهائيا لكي لا يضيع جهدها .
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الحمد لله رب العالمين على سلامتوا
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
نحن الحمد لله بأكل وشرب وناس تحت الأنقاض حلمها الخروج منه أين الحامدون