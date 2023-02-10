زلزال تركيا.. إخراج شاب من تحت الأنقاض بعد مرور 96 ساعة

هبة بريس - وكالات

تمكنت فرق البحث في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا من إنقاذ شاب بعد مضي 96 ساعة على حدوث الزلزال، الأمر الذي وصفته الكثير من وسائل الإعلام بالمعجزة.

وأسفرت جهود البحث فجر الجمعة عن إنقاذ ألبير ساتشما (26 عاما) من تحت أنقاض مبنى منهار في قضاء دولقدير أوغلو، بحسب الأناضول.

وقام فريق البحث والإنقاذ في ساكاريا (SAKE) وفرق الإطفاء في بلدية ساكاريا بأعمال البحث والإنقاذ في مبنى مكون من 6 طوابق يقع في منطقة بينارباشي في منطقة دولقدير أوغلو.

وتم نقل الشاب، الذي بقي تحت الإنقاض 96 ساعة متمسكا بالحياة إلى المستشفى.

وما زالت فرق البحث تواصل عمليات إنقاذ أشخاص عالقين تحت أنقاض المباني المدمرة جراء الزلزال الذي ضرب عدة ولايات جنوبي تركيا فجر الاثنين.

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