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طقس الجمعة.. جو بارد وقطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2023-02-10 / 09:10
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا، مصحوب بصقيع محلي بالمرتفعات، والجنوب-الشرقي للبلاد، وبالمنطقة الشرقية.

كما يتوقع نزول أمطار أو زخات أحيانا رعدية بكل من الأقاليم الجنوبية، ومنطقة سوس والأطلسين الكبير والصغير، وكذا بالمناطق المجاورة لهما، في حين، ستكون السماء غائمة جزئيا بمناطق عبدة والشياظمة مع نزول قطرات مطرية.

وسيلاحظ، أيضا، تساقط أمطار أخرى جد خفيفة ومحلية بغرب الواجهة المتوسطية، فضلا عن نزول بعض التساقطات الثلجية بالأطلسين الكبير والصغير، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى قوية بمنطقة طنجة، والواجهة المتوسطية و بوسط البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 05- و درجة واحدة بكل من مرتفعات الأطلس، والهضاب العليا الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، ومابين 01 و 07 درجات بالريف، والمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط وبالجنوب الشرقي للبلاد، ومابين 12 و 16 درجة بالقرب من السواحل، ومنطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية للمملكة، وستكون ما بين 07 و 12 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض مقارنة مع تلك المسجلة بالأمس.

وسيكون البحر قوي إلى جد قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، وما بين طنجة والعرائش، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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