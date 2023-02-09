رونالدو يسجل “سوبر هاتريك” ويقود النصر للفوز على الوحدة
هبة بريس _ رياضة
قاد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو فريقه النصر لفوز كبير على مضيفه الوحدة 4-0، في اللقاء الذي جرى أمس على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة، لحساب منافسات الجولة السادسة عشرة لدوري روشن السعودي، وسط حضور جماهيري كبير لم يشهده الملعب من قبل.
وسجل رونالدو السوبر هاتريك على مدار الشوطين في الدقائق (21 و40 و53 من ركلة جزاء و61).
وكسر رونالدو حاجز الـ 500 هدف في كافة بطولات الدوري التي شارك فيها، كما سجل السوبر هاتريك الحادي عشر في مسيرته الكروية.
وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 37 نقطة محكماً قبضته على الصدارة، فيما أبقى الوحدة على رصيده السابق 15 نقطة، في المركز الثالث عشر.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
11 تعليقات
انطلق الثور من الحظيرة نحو الحقل فدكه دكا…… الأسطورة رونالدو عملاق وسيبقى كذلك رغم تواجده في بطولة ذات التنافس المحدود…..وعند انتهاء الدوري السعودي مرحبا بك في مراكش حيث الراحة والطمأنينة والاستجمام بفندقك الفخم…!!!!؟
انتهى رولاندو
ومعه ميسي الءي كان محظوظا بحيازة كاس العالم
فلماذا هذا الاهتمام ب رولاندو مع النصر …لقد أفل نجمه وهذه سنة الحياة
احسن لاعب مر لنقل تجاوزا بعد بيلي
هو رولاندينهو …ارجعو الى الفيديوهات التي تخلد لبراعته التي لم يحققها أحد
رونالدو يسجل 4 أهداف في شباك الوحدة…..سوف يتنافس مع عبد الرزاق حمد الله…..ياله يا حمد الله حافظ على لقبك كأحسن هذاف في السعودية و شي رباعية في المقابلات المقبلة
كريستيانو بدأ يتأقلم مع اجواء البطولة السعودية
وعما قريب قريب يحطم ارقام ميسي في عدد الاهداف
وهادو لحالك البطولة السعودية رها من أحسن بطولة فالعالم واش عندهم لعقل ربزاف على مكيعرفةش لكورة
أرقام حمد لله في خطر
ماتنساوش بان فريق الهلال السعودي طرف في نهاءي كاس العالم للأندية… الكرة السعودية تتطور بصفة تصاعدية، صرامة في التسيير و استثمارات ضخمة.
اذا كان حمدلله هداف فكيف سيكون رونالدو ؟؟ ان دل على شيئ فيدل على مستوى الدوري !!! عندما يسجل رونالدو 66 هدف مقارنتا مع حمدلله مستوى الدوري الرابع في اوروبا هذا ما يقولون من لهم ذرة معرفة في كرة القدم
شاهدت المباراة وبالرغم ان فريق الوحدة ،فريق فيصل فجر ومنير المحمدي كان متوسط ،الا ان رونالدو يبقى كبير ،ما اعجبني فيه هو الانضباط والالتزام والتواضع ،احيانا عندنا في بطولتنا المتواضعة الضعيفة ، عندما لاعب هاوي يسجل هدف سهل يرفض حتى الإحتفال مع زملائه، ومن هنا يظهر الفرق بين لاعبي هاوي صغير ولاعب محترف كبير
الإحتفال على الأهداف السهلة يسمى غرور ، فقط الهاوي من يحتفل بهكذا أهداف، أما رونالدو الثقل كل الثقل موضوع على عاتقه ويسجل أهدافا صعبة لايسجلها لاعبو البطولة الوطنية، فمقارنتك إذا خاطئة
رولاندو مشى غ يجمع لفلوس
ومانهى عهدو وعهد مسي وحقيقة ويبقى رولاندينهو احسن لاعب على الاطلاق
عاودوا شوفوا وقارنوا بين مهارات الثلات