رونالدو يسجل “سوبر هاتريك” ويقود النصر للفوز على الوحدة

هبة بريس _ رياضة

قاد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو فريقه النصر لفوز كبير على مضيفه الوحدة 4-0، في اللقاء الذي جرى أمس على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة، لحساب منافسات الجولة السادسة عشرة لدوري روشن السعودي، وسط حضور جماهيري كبير لم يشهده الملعب من قبل.

وسجل رونالدو السوبر هاتريك على مدار الشوطين في الدقائق (21 و40 و53 من ركلة جزاء و61).

وكسر رونالدو حاجز الـ 500 هدف في كافة بطولات الدوري التي شارك فيها، كما سجل السوبر هاتريك الحادي عشر في مسيرته الكروية.

وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 37 نقطة محكماً قبضته على الصدارة، فيما أبقى الوحدة على رصيده السابق 15 نقطة، في المركز الثالث عشر.

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