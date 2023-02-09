وزير الشباب والرياضة المصري يشكر المغرب

2023-02-09 / 22:33
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هبة بريس _ الرباط

بعث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب، برسالة تهنئة لفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وعضو مجلس الفيفا، اليوم الخميس 9 فبراير، على استضافة المغرب لبطولة كأس العالم للأندية.

ووفق بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فقد أثنى الوزير المصري على ما قدمه المغرب لبعثة نادي الأهلي في هذه المنافسة، مبرزا الدور الفعال لفوزي لقجع في الدفاع عن مصالح كرة القدم الإفريقية في مجلس الفيفا.

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