وزير الشباب والرياضة المصري يشكر المغرب

2023-02-09 / 22:33
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هبة بريس _ الرباط

بعث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب، برسالة تهنئة لفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وعضو مجلس الفيفا، اليوم الخميس 9 فبراير، على استضافة المغرب لبطولة كأس العالم للأندية.

ووفق بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فقد أثنى الوزير المصري على ما قدمه المغرب لبعثة نادي الأهلي في هذه المنافسة، مبرزا الدور الفعال لفوزي لقجع في الدفاع عن مصالح كرة القدم الإفريقية في مجلس الفيفا.

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‫9 تعليقات

  9. كل فناني وسياسيي لبنان ومصر يشكرون المغرب ومسؤوليه لأنهم يجدون فيهم السخاء والكرم وبالطبع الشعب المغاربي هو من يدفع فاتورة هدا السخاء.المغرب اليوم يعيش عدة أزمات من شتى أنواعها فالمرجو من حكامنا أن يؤجلوا سخاءهم لأجل غير مسمى، لأن الوضع المعيشي أصبح لا يحتمل.

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