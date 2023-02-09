اتفاق مغربي إسرائيلي لإنشاء “مزرعة سمكية” شمال المملكة

هبة بريس _ الرباط

وقع المغرب وإسرائيل على اتفاقية شراكة تهدف إلى انشاء مزرعة سمكية بالقرب من مدينة طنجة (شمال المغرب) بميزانية تصل إلى 10 ملايين يورو (حوالي 10.76 مليون دولار)، وفق ما أعلن مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط.

وأوضح المكتب في تغريدة له على تويتر، أنه “تم التوقيع على اتفاقية شراكة خلال مؤتمر آليوتيس بين الوكالة الوطنية للزراعة المائية والشركة الإسرائيلية AGRIGO”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن توقيع الاتفاقية تم بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي محمد الصديقي، مضيفا أنه سيتم بدء أشغال المزرعة في شهر أبريل المقبل.

ومن جانبه، أفاد موقع قناة “i24news” الإسرائيلية، أن المغرب وإسرائيل وقعا على هذه الاتفاقية على هامش الدورة السادسة من مؤتمر “آليوتيس” بمدينة أكادير في المغرب.

ولفت إلى أن المؤتمر ناقش دور العلم والابتكار لإيجاد الحلول الممكنة للحفاظ على المحيطات والموارد البحرية واستغلالها على نحو مستدام وفق أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها في أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.

وذكر المصدر ذاته أن المؤتمر عرف مشاركة وفد إسرائيلي مكون من ممثلي وزارة الزراعة البحرية والصيد ووزارة الخارجية، ومجتمع الابتكار في مجال التكنولوجيا والزراعة البحرية وممثل بلدية إيلات في الزراعة البحرية وباحثين أكاديميين وممثلي شركات تكنولوجيا الزراعة البحرية.

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