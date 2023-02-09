فتاح العلوي ..أسعار اللحوم والخضر ستنخفض خلال الأسابيع المقبلة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس، بالرباط، أن أسعار اللحوم والخضر ستعرف انخفاضا خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.
وأوضحت، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة الوزارية المركزية المكلفة بتتبع الأسعار، أن الحكومة باشرت إجراءات “مهمة” للحد من ارتفاع الأسعار وضمان تموين الأسواق، لا سيما بالنسبة للحوم، كإلغاء الضريبة على القيمة المضافة، ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح.
وبعدما شددت على أن ارتفاع الأسعار يعود لأسباب موضوعية على رأسها الجفاف وبرودة الجو، أشارت إلى وجود عدد من التلاعبات والمضاربات في الأسواق، مشددة على ضرورة تكثيف المراقبة ومواصلتها ميدانيا وتعبئة كل القطاعات والمصالح المعنية.
وبخصوص اجتماع اليوم، قالت السيدة نادية فتاح إنه يأتي للنظر في ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية مثل اللحوم والخضر، مشددة على أن اللجنة الوزارية المركزية المكلفة بتتبع الأسعار ستواصل عملها بانتظام، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان.
14 تعليقات
الله ياخد فيكم الحق.
سوء التدبير و اختياراتكم السياسية سبب رئيسي فيما يجري.
كيف لمن يمارس الاحتكار أن يقوم بإجراءات لمصلحة المواطن البسيط؟
لما تقول الأسابيع المقبلة يعني أنه إلى أجل مسمى لا حدود له حتى تملأ خزاءنه
الحمد لله رب العالمين
لا خير فينا لا كرامة لنا إلم نحتح على حقوقنا لعياقة مطيشة لاقين كانهدروا على 10 دراهم دبا 15 لا حول ولا قوة الا بالله
نحتاج مقاطعة عاجلا أم أجلا
الحمد لله على كل حال
اللهم إنا هذا منكر
المشكل ماشي فيهم المشكل فينا ساكتين
حنا المغاربة بكل صراحة خوافة
حسبنا الله ونعم الوكيل الله ياخد اللحق هادشي بزاااف مبقيناش قادرين نعيشو
انها نتائج مخطط المغرب الاخضر الدي فشل في توفير المنتوجات الفلاحية الاساسية للمستهلك
لن نثق بقرارات الحكومة مادمنا نعاني من الغلاء
الخلل واضح وأصل المشكل معروف وستبقى المراقبة شكلية وتقتصر على بعض المحلات أو بعض الموزعين، أما لوبيات الوسطاء فنشك في التصدي لهم. فنحن الآن نعيش على أسواق ملتهبة وهناك محلات فارغة فضل التجار خاصة بائعي الخضر عدم التزود بالسلع نظرا لغلائها ولعزوف الزبناء. وهناك أيضا تجار رفعوا ثمن السلع ليستغلوا الظرف على حساب المواطنين.
ارتفاع الأسعار مرتبط بتصدير المنتجات الأساسية للخارج وترك المواطنين دون تموين أما الاحتكار فهو دائما موجود والدولة لا تحرك ساكنا إلا في حالة انفجار اجتماعي لأن الوضع ليس بخير