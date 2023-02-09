فتاح العلوي ..أسعار اللحوم والخضر ستنخفض خلال الأسابيع المقبلة

2023-02-09 / 20:39
14
هبة بريس _ الرباط

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس، بالرباط، أن أسعار اللحوم والخضر ستعرف انخفاضا خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضحت، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة الوزارية المركزية المكلفة بتتبع الأسعار، أن الحكومة باشرت إجراءات “مهمة” للحد من ارتفاع الأسعار وضمان تموين الأسواق، لا سيما بالنسبة للحوم، كإلغاء الضريبة على القيمة المضافة، ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح.

وبعدما شددت على أن ارتفاع الأسعار يعود لأسباب موضوعية على رأسها الجفاف وبرودة الجو، أشارت إلى وجود عدد من التلاعبات والمضاربات في الأسواق، مشددة على ضرورة تكثيف المراقبة ومواصلتها ميدانيا وتعبئة كل القطاعات والمصالح المعنية.

وبخصوص اجتماع اليوم، قالت السيدة نادية فتاح إنه يأتي للنظر في ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية مثل اللحوم والخضر، مشددة على أن اللجنة الوزارية المركزية المكلفة بتتبع الأسعار ستواصل عملها بانتظام، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رونالدو يسجل “سوبر هاتريك” ويقود النصر للفوز على الوحدة

رونالدو يسجل “سوبر هاتريك” ويقود النصر للفوز على الوحدة

2023-02-09 / 23:11
Photo of نيكاراغوا تفرج عن 222 معارضا سياسيا وترحلهم إلى الولايات المتحدة

نيكاراغوا تفرج عن 222 معارضا سياسيا وترحلهم إلى الولايات…

2023-02-09 / 22:36
Photo of وزير الشباب والرياضة المصري يشكر المغرب

وزير الشباب والرياضة المصري يشكر المغرب

2023-02-09 / 22:33
Photo of “العنف السيبراني” و”التنمر في الوسط المدرسي” محور لقاء بفاس

“العنف السيبراني” و”التنمر في الوسط المدرسي” محور لقاء بفاس

2023-02-09 / 21:39
Photo of اتفاق مغربي إسرائيلي لإنشاء “مزرعة سمكية” شمال المملكة

اتفاق مغربي إسرائيلي لإنشاء “مزرعة سمكية” شمال المملكة

2023-02-09 / 21:18
Photo of إلغاء اشتراط المحرم للنساء.. بنحمزة يفصل في القرار

إلغاء اشتراط المحرم للنساء.. بنحمزة يفصل في القرار

2023-02-09 / 19:40
Photo of المجلس الأعلى للحسابات.. تنصيب رؤساء الفروع بالمحاكم المالية والقضاة الجدد

المجلس الأعلى للحسابات.. تنصيب رؤساء الفروع بالمحاكم المالية والقضاة…

2023-02-09 / 19:29
Photo of بايتاس : الحكومة لن تتجه للزيادة في أسعار الكهرباء

بايتاس : الحكومة لن تتجه للزيادة في أسعار الكهرباء

2023-02-09 / 19:25
Photo of موجة الغلاء بالمغرب … هل الوسطاء ووعى المستهلك محددان لإرتفاعها؟؟

موجة الغلاء بالمغرب … هل الوسطاء ووعى المستهلك محددان…

2023-02-09 / 18:57
Photo of روسيا…البديل لفك القبضة الغربية على الدول الافريقية

روسيا…البديل لفك القبضة الغربية على الدول الافريقية

2023-02-09 / 18:14

‫14 تعليقات

  1. الله ياخد فيكم الحق.
    سوء التدبير و اختياراتكم السياسية سبب رئيسي فيما يجري.
    كيف لمن يمارس الاحتكار أن يقوم بإجراءات لمصلحة المواطن البسيط؟

  4. لا خير فينا لا كرامة لنا إلم نحتح على حقوقنا لعياقة مطيشة لاقين كانهدروا على 10 دراهم دبا 15 لا حول ولا قوة الا بالله

  11. انها نتائج مخطط المغرب الاخضر الدي فشل في توفير المنتوجات الفلاحية الاساسية للمستهلك

  13. الخلل واضح وأصل المشكل معروف وستبقى المراقبة شكلية وتقتصر على بعض المحلات أو بعض الموزعين، أما لوبيات الوسطاء فنشك في التصدي لهم. فنحن الآن نعيش على أسواق ملتهبة وهناك محلات فارغة فضل التجار خاصة بائعي الخضر عدم التزود بالسلع نظرا لغلائها ولعزوف الزبناء. وهناك أيضا تجار رفعوا ثمن السلع ليستغلوا الظرف على حساب المواطنين.

  14. ارتفاع الأسعار مرتبط بتصدير المنتجات الأساسية للخارج وترك المواطنين دون تموين أما الاحتكار فهو دائما موجود والدولة لا تحرك ساكنا إلا في حالة انفجار اجتماعي لأن الوضع ليس بخير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق