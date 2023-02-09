فتاح العلوي ..أسعار اللحوم والخضر ستنخفض خلال الأسابيع المقبلة

2023-02-09 / 20:39
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هبة بريس _ الرباط

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس، بالرباط، أن أسعار اللحوم والخضر ستعرف انخفاضا خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضحت، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة الوزارية المركزية المكلفة بتتبع الأسعار، أن الحكومة باشرت إجراءات “مهمة” للحد من ارتفاع الأسعار وضمان تموين الأسواق، لا سيما بالنسبة للحوم، كإلغاء الضريبة على القيمة المضافة، ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح.

وبعدما شددت على أن ارتفاع الأسعار يعود لأسباب موضوعية على رأسها الجفاف وبرودة الجو، أشارت إلى وجود عدد من التلاعبات والمضاربات في الأسواق، مشددة على ضرورة تكثيف المراقبة ومواصلتها ميدانيا وتعبئة كل القطاعات والمصالح المعنية.

وبخصوص اجتماع اليوم، قالت السيدة نادية فتاح إنه يأتي للنظر في ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية مثل اللحوم والخضر، مشددة على أن اللجنة الوزارية المركزية المكلفة بتتبع الأسعار ستواصل عملها بانتظام، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان.

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‫2 تعليقات

  1. الله ياخد فيكم الحق.
    سوء التدبير و اختياراتكم السياسية سبب رئيسي فيما يجري.
    كيف لمن يمارس الاحتكار أن يقوم بإجراءات لمصلحة المواطن البسيط؟

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