مزور : الحكومة تعمل جاهدة من أجل عودة الأسعار إلى مستواها العادي
أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الخميس 9 فبراير بالرباط، أن الحكومة تعمل جاهدة من أجل عودة أسعار المواد الغذائية إلى مستواها العادي.
وأوضح مزور، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة الوزارية المركزية المكلفة بتتبع الأسعار، أن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة ستمكن من عودة أسعار الخضر إلى مستواها “العادي والمعقول” خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.
وشدد على أن الحكومة “تستشعر وضعية المواطن”، مؤكدا تعبئة كل الجهات المعنية للتدخل بكل صرامة في مواجهة كل من يحاول التلاعب بالأسعار والحد من التصرفات غير المقبولة.
من جهة أخرى، أبرز الوزير أن الحكومة اتخذت تدابير تمكن من استيراد 200 ألف رأس من البقر خلال الأشهر المقبلة، منها 30 ألف سيتم التوصل بها قبل شهر رمضان، مؤكدا أن “انخفاض الأسعار بدا واضحا في الأيام القليلة الماضية”.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد حث، في كلمة في بداية أشغال اجتماع مجلس الحكومة اليوم، على الرفع من مراقبة وضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية، وتعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية.
وطمأن الرأي العام الوطني بأن “إنتاج الخضروات، وعلى رأسها الطماطم خلال هذه السنة، في مستوى جيد، وارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الأخيرة مرتبط أساسا بموجة البرد التي تعرفها بلادنا، حيث من المرتقب أن تعرف أسعار الطماطم انخفاضا ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة، مع عودة درجات الحرارة الدنيا لمستواها الاعتيادي، مما سيساهم في نضج الإنتاج الوطني وتواجده بوفرة في الأسواق”.
من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات لخفض الأسعار، والتدخل لمراقبة جميع نقاط البيع من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان التموين العادي والطبيعي للأسواق.
16 تعليقات
لا حول ولا قوه الا بالله
شعبنا جبان
يتسناونوا نحتاجوا
وصول المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم كان له دور كبير في اطفاء غضب الشعب
ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين
واه عندك الصح
بكل صراحه هذه الحكومة فعلت أشياء لم تفعلها من قبل حكومة بعدها
اضبطوا المحتكر الأول في الكزوال و تسقيف اسعره وسوف ينزل كل شئ كفاكم كدب علي الشعب المسحوق لقد سامنا من حيلكم البليدة
نخلق ازمة وسط ازمة، ثم نتدخل للحل الأزمة الثانية بعدها ينسى ينسى الازمة الاولى و هكدا دواليك
السماسرة هما لي خرجو على البلاد. يجب على الدولة محاربتهم وابزاف هادشي، مايمكن تزوج بسبب غلاء العقار و المعيشة، حشوما هادشي، يجب تجريم السمسرة انتهى
إنشاء الله يكون خير ونتمنى أن تكون هذه اليقظة وهذه التدابير على مدار العام وألا تكون موسمية وعابر والله ولي التوفيق.
حافظوا على السلم الاجتماعي لانه ادا استمر الوضع على ماهو عليه ستنتهي بالانفجار العظيم لا قدر الله باركة ما تكدبو على المواطن المغربي فهو اذكى مما تتصورون فجدتي تعلم بأن سبب الغلاء هو من غلاء المحروقات و اتحدى اي واحد
الوقاية افضل من العلاج لن يكون هناك أي تغيير الغني لايشعر بمعانات الفقير الحكومة تركب على امواج الأزمة فقط في الدول التي تحترم المواطن تعمل الحكومات دائما على رفاهية ورخاء المجتمع في جميع مراحل عملها وليست مجرد حكومة طوارئ والله يجيب لي يفهمنا ومايعطيناش
الشفوي بلا فائدة، والله لم أفهم شيئا في المقال، الحل راه باين، أولا، إنشاء لجان محلية تقوم بشراء الخضر والفواكه من عند الفلاح، وبيعها مباشرة إلى بائع الخضر بالتقسيط في الأسواق، ثانيا، التقليص من الكمية الموجهة للتصدير، ثالثا تخفيض من سعر الگازوال الموجه نحو شاحنات نقل الخضر والفواكه.
غير هذا راكم غي كاتخربقو.
محاربة الاعمال المنافية للجشع يبدأ اولا وقبل كل شيء في ضبط اثمان المحروقات لانها هي سبب هذا الفحش وهذا الغلاء وما على مسؤولي هذا البلد ان كانت لهم ذرة من الشجاعة ان يبدأوا من هذا الموضوع الذى اصبح حديث الكل. راه كلشي ولى عارف الغلاء منين جاي وما هو السبب ديالوا وما تستعبطوناش.
من يوم تحرر سعر المحروقات و كلشي غلا . ميزانية تبنى على سغر بيع محدد طول السنة و يباع للعموم نفس السعر و الدولة تتخمل فرق الاسعار العالمية و بالنالي تستقر الاسعار و الدولة تعوض الفارق من ضرائب الشركات . الزام شركات التصدير بنسبة تغطية السوق المحلي اولا و بعده السماح بنسبة صغيرة للتصدير . الدول المستوردة ستكون مضطرة لدفع قلة العرض و ليس المواطن المغربي . المواد الغذائية تعفى من رسوم القيمة المضافة