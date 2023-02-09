مصالحها تفرض رضوخها ..فرنسا تتودد للجزائر على الرغم من استدعاء السفير
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس إن فرنسا ستواصل جهودها لتعزيز العلاقات مع الجزائر، على الرغم من اتهام الجزائر أمس الأربعاء باريس بتدبير هروب ناشطة تريد اعتقالها.
واستدعت الجزائر سفيرها في باريس أمس الأربعاء بعد أن ذكرت وسائل إعلام جزائرية وفرنسية أن أميرة بوراوي، وهي ناشطة حقوقية احتجزت خلال الاحتجاجات الحاشدة عام 2019 في الجزائر وأُطلق سراحها في 2020، عبرت الحدود إلى تونس بشكل غير قانوني بعد أن تمكنت من التهرب من المراقبة القضائية الجزائرية.
ورفض فرانسوا ديلما نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، متحدثا أمام الصحافيين، التعليق على تلك المزاعم المحددة ولكنه قال إن بوراوي، التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، استفادت من الحماية القنصلية مثل جميع المواطنين الفرنسيين.
وربما يتسبب رد فعل الجزائر في أزمة جديدة بين البلدين بعد أشهر من تزايد دفء العلاقات. وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر العام الماضي، وعانق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عناقا حارا في رحلة بدت أنها تطوي صفحة أعوام من العلاقات الصعبة.
8 تعليقات
هدوك فرنسيين بيناتهوم أش دخلنا حنا ….
فرنسا الشمالية و فرنسا الجنوبية برئاسة شان قريحة
فرنسا لاتعرف بأي دولة من الجنوب فهي تمتص الثروات الطبيعية للدول المتخلفة بوسيلة أو بأخرى وبعدها تحرض عملاءها وتدعمهم لقلب النظام الحاكم ليس إلا ، وهذا ماسيقع لكم، ياكما القرافاطا والكومبلي هوما القوة الضاربة ياقم وما جاب
نساو هوما نهار هربو بن بطوش من اسبانيا
انها فرنسا تروض محمياتها كما تشاء و وقت ما تشاء.
و ما على القوة الضاربة الا الخنوع و الخضوع حسب اتفاقية ايفيان الدي مضمونها “هل تريد ان تصبح الجزاءر دولة مستقلة متعاونة مع فرنسا حسب الشروط المقررة في اتفاق 19مارس 1962” هدا هو السؤال الدي طرح عليهم في استفتاء الاستقلال .
مشكل المغرب العربي كله مرتبط بقضية الصحراء ،تبون ومن وراءه من العسكر لايريدون أن يفهموا بأن تماديهم في عرقلة حل الصحراء المغربية في إطار الحكم الذاتي سيجعلهم في مهب الريح العاتية يتلون زمهريرها بألوان الويلات والنكسات ،
كل هذه الهيللة من تبون باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا للتشاور في قضية الناشطة الطبيبة الجزائرية التي هربتها سفارة فرنسا بتونس لبلدها بسبب جنسيتها الفرنسية
متى كانت الجزائر دولة مستقلة، ابدا لم تكن كذلك ولن تكون كذاك
مجرد تمثيل فقط على روسيا والشعب لاضهار القوة الجوفاء .من حكيت له سرك صرت له عبدا .فرنسا تعرف كل صغيرة وكبيرة على حكام الجزائر اذ داك لا يمكن لهم محاسبتها