قبل نهائي الموندياليتو أمام الهلال.. ريال مدريد يتلقى أخبارا سارة

هبة بريس _ رياضة

كشفت تقارير صحافية إسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، تلقى أخبارا سارة قبل نهائي كأس العالم للأندية أمام الهلال السعودي.

ومن المنتظر أن يلتحق اليوم الخميس المهاجم كريم بنزيمة والمدافع إيدير ميليتاو، ببعثة فريقهما ريال مدريد في المغرب.

وكان الثنائي قد غاب بسبب الإصابة عن مباراة الدور نصف النهائي أمس الأربعاء، والتي تغلب فيها الريال على الأهلي المصري بنتيجة 4-1.

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