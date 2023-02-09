A general view taken on December 14, 2008 shows the Krechba gas treatment plant, about 1,200 km (746 miles) south of Algiers. The In Salah gas project, a four-year old venture grouping energy majors Sonatrach of Algeria, BP of Britain and Statoil of Norway, is described by its managers as the world's first and largest onshore carbon capture and sequestration scheme. The Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) is due to meet on December 17, 2008 in the Algerian city of Oran. AFP PHOTO / STR (Photo by AFP)

خبير اقتصادي .. مشروع خط الغاز بين نيجيريا والمغرب “أكثر إفادة”

2023-02-09 / 19:13
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هبة بريس _ الرباط

لا يزال أنبوب الغاز الجزائري الممتد من نيجيريا، إلى سواحل المتوسط قبالة أوروبا، محل اهتمام الحكومة، شأنها شأن الدول الأوروبية، التي تسعى لاستبدال الغاز الروسي بسرعة،

وبالموازاة مع “الأنبوب الجزائري”، يسعى المغرب من جانبه لإنشاء أنبوب عابر آخر يمتد هو الآخر من نيجيريا، لكن يمر عبر نحو 13 دولة قبل أن يصل جنوب سواحل الضفة الأخرى (أوروبا)

الخبير الاقتصادي المغربي، عبد الخالق التهامي، قال إن مشروع الخط بين نيجيريا والمغرب “أكثر إفادة” بحيث يمر على دول عديدة يمكنها الاستفادة منه، قبل أن تستفيد الدول الأوربية بدورها منه، كمصدر آخر يغنيها عن الالتفات للروس.

في حديث لموقع الحرة شدد التهامي على أنه في حين يواجه مشروع الخط الذي يمر من نيجيريا إلى الجزائر عبر النيجر، خطرا أمنيا مستمرا، يواجه الخط الذي يمر عبر المغرب بدوره بمشاكل تقنية.

وقال “الخط الجزائري يمر على منطقة no man’s land وهو بحد ذاته يعطي الانطباع بالخطر الذي سيواجهه مستقبلا” ثم استدرك بالقول “لكن الخط المغربي يواجه هو الآخر مشاكل تقنية كبيرة، ولا يمكنه أن يستمر إلا إذا تم تجاوزها بحلول تقنية أيضا”.

وأشار التهامي كذلك إلى انسحاب فرنسا من منطقة الساحل حيث يمر “الخط الجزائري” مشيرا إلى أن ذلك سيزيد من تعقيد الوضع ويكبح سرعة الإنجاز، بينما لا تزال تنظيمات مسلحة “تصول وتجول في المنطقة”.

وقال :”المخاطر تختلف لكن الفائدة تصب في الخط بين نيجيريا والمغرب”.يقول التهامي للحرو

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تعليق واحد

  1. غاز نيجيريا ليس مائدة للأيتام ما فائدة نيجيريا ان تدفع من 5 الى 10 في المائة من غازها اكل دولة يمر على ترابها الأنبوب !وبإمكان تي دولة ان تبتز من خلاله نبجيربا او اوربا ثانيا المغرب ي بد استعمال ارض الصحراء الغربية ليمر من خلاله الأنبوب وخذل في حد ذاته مخالفة للقانون الدولي كيف تفكرون يا مراركة هذا المشروع المضحك الغريب كل من يسمع به يضحك والمغرب يتصرف وكأنه صاحب الغاز وليس دولة عبور

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