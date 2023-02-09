موجة الغلاء بالمغرب … هل الوسطاء ووعى المستهلك محددان لإرتفاعها؟؟

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بدأ المستهلك المغربي يطرح أسئلة كثيرة حول موجة الغلاء التي تشهدها البلاد ، ولا يجد جوابا مقنعا مهما حاول ذلك، بل أن نفس الشيء ينطبق على النخب السياسية أو حتى محللي الاقتصاد، فكرة اشتعال أسعار المواد الغذائية يتقادفها الجميع حتى في الاسواق لا جواب مقنع يقدمه التاجر للمستهلك حينما يسأله ” علاش غالية الخضرة؟؟.

من خلال هذا العرض سنحاول تقديم أجوبة تقريبية للقارئ، حول مسببات هذه الأزمة المعيشية التي تجتاح المغاربة خلال الفترة الأخيرة او ان صح التعبير غليانها بعد جائحة كورونا .

الأسعار شهدت ارتفاعات قياسية، خصوصا مع بداية العام الجديد ، وارتفعت بصورة ملحوظة، مثل الزيت والسكر واللحوم والدواجن والبيض، ومنتجات الألبان، لتصبح جملة الارتفاعات قد تتجاوز 30 في المائة .

ارتفاع الأسعار في هذا التوقيت من العام لم يعتده المواطنون، فالأسعار غالبا ما ترتفع في فصل الصيف من كل عام، تزامنا مع العطلة السنوية ودخول المهاجرين المغاربة، وارتفاع الطلب على المواد الغذائية وقلة العرض، إلا أن ما يحدث الآن من ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع والخدمات يضعنا أمام مسئولية كبيرة لمواجهة الاحتكار والجشع والمكاسب الكبيرة التي يحصدها الوسطاء بين المنتج والمستهلك.

المغرب من ضمن أهم الدول في العالم انتاجا للفلاحة بكل أصنافها ، وكذلك الصيد البحري ، وتعرف منتوجات المغرب بالجودة والسعر المتوسط الذي يراعي دخل جميع فئات المغاربة، إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في سلسلة الوسطاء المتسعة جداً بين المنتج الحقيقي والمستهلك الفعلي، ولو ضربنا مثالا على سلعة غذائية مثل “الحليب”، سنجد أن الفلاح أو مربي الماشية، يبيع منتوجه باقل ثمن بل هناك ما لم يستطع بيع المنتوج من الحليب، بسبب احتكار الشركات المصنعة للحليب ومشتقاته، في وضع لم تنتهي بعد معركته بين الفلاحين وتلك الشركات المحتكرة وفي الاخير التاجر والمستهلك .

– الوسطاء مسمار في نعش المستهلك

حلقة الوسطاء المتضخمة تضيف إلى سعر كل سلعة 100 في المائة من ثمنها الأصلي تقريباً، الأمر الذي يخلق طفرات تضخمية كبيرة بين الحين والآخر، خاصة أن جميع هذه الحلقات على طول السلسلة المتصلة ترغب في الحصول على مكاسب مناسبة، لا تقل بأى حال عن 20 في المائة ، الأمر الذي يجعل الأسعار مبالغ فيها بصورة واضحة.

البعض يشير إلى ارتفاعات أسعار المواد البترولية الأخيرة ويراها سببا في الموجات التضخمية التي ضربت الأسواق، إلا أن هذا الطرح غير دقيق وتنقصه الأرقام والإحصائيات السليمة، فالغزوال العادي الذى يستخدمه النقل الثقيل المسئول عن مسارات البضائع وحركة الشحن، رغم تأثر أسعاره في السوق الدولية وتدبدبها بين الحين والآخر، غير أن الحكومة المغربية قدمت مساعدات لتخفيف العبء على مهنيي النقل ( نقل المواطنين أو البضائع ) ، من أجل المحافظة على سعر المواد الغذائية في الاسواق.

وجهة نظر اخرى تقول، أنه لو تحركت الأسعار بناء على ارتفاع المحروقات ، فيجب أن تكون الزيادة بين 3 إلى 5 في المائة على أقصى تقدير، دون أن تصل النسبة إلى 20 و 30 في المائة كما نشاهد هذه الأيام، وهذا يضعنا إلى ضرورة ضبط الأسواق، ومواجهة عمليات الاحتكار بصورة تزيد من حركة العرض في مقابل الطلب.

لكن من خلال الاجتماعات التي تمت مؤخرا بعدد من العمالات بالمدن والاقاليم، تمت الإشارة إلى المضاربين، كما دعت الى ضرورة تفعيل المراقبة للاسعار، واعتبار ان ما يقع من موجة الغلاء هو مسؤولية مشتركة، وجب اعمال الضمير من أجل تخفيف العبء على المستهلك.

لكن السائد اليوم، هو أن اغلب السلع التي تعرض في الاسواق، لم يعد الفلاح أو البحار او الصانع أو التاجر من يحدد ثمنها، بل أن ( الوسيط) هذا الكائن الذي لا يفكر سوى في هامش ربح دون مجهود، اصبح اليوم هو المتحكم، ولعل الفراغ القانوني وعدم مراقبة السلطات لهذا النشاط المضر بالاقتصاد الوطني.

فالوسيط اليوم، يشكل مسمار في نعش المستهلك المغربي، بل يضر حتى سياسة الحكومة، أشخاص دخلوا الضيعات والموانئ والمصانع وشكلوا لوبي، يحدد الاسعار عبر الهاتف، ويغير اتجاهات الاسواق، بل ممكن أن يكون سعر الخضر ارتفع في البيضاء، ليتم توجيه البضائع وتغيير مسار الشاحنات الى تلك الأسواق عبر الهاتف .

نقطة أخرى أكثر أهمية في الوقت الراهن من أجل مواجهة ارتفاعات الأسعار غير المبررة في الاسواق، تتمثل في وعى المواطن، من خلال ترشيد استهلاكه، مع التقليل من السلع التي تكون قليلة في الاسواق مثلا ( اللوبيا ) هذا النوع من الخضر عادة ما يتأثر بشكل كبير في هذا الوقت من موجة الصقيع، وهو ما جعل هذا المنتوج قليل في الاسواق، وارتفع ثمنه ليصل إلى 30 درهم لكلغ وهي أول مرة تعرف هذا السعر في السوق المغربية، بمعنى اخر أن المواطن لو تعامل مع كل سلعة ترتفع أسعارها بالامتناع عن شرائها، أو تقليل احتياجاته منها، سوف تستعيد الأسواق مرونتها، وتنضبط الأسعار، وهذا حل لا يمكن أن تقدمه الحكومة أو يطرحه مسؤول حكومي ، لكن الرهان فيه على وعى المستهلك .

ترشيد الاستهلاك فضيلة تعرفها كل الشعوب المتحضرة، يجب أن نبدأ تعلمها، ونستهلك فقط ما نحتاجه، حتى نتمكن من السيطرة على شبح التضخم، ونواجه محاولات الاحتكار، التي تقف خلفها أطماع الاستغلال والثراء السريع.

– لوبي الوسطاء يواجه الدولة

بدأت تتضح مؤخرا، معالم الخطر الذي يشكل لوبي ” الوسطاء ” على كل اجراءات الدولة من أجل التدخل لتخفيف حدة الأزمة التي بات يبوح بها الشارع المغربي بشكل علني .

فالوسطاء فئة بدأت في الاتساع في السنوات الاخيرة، ولم تجد بعد السلطات أي وصفة لمواجهتها أو حتى الحد من خطورتها على الاقتصاد الوطني، فهؤلاء راكموا عائدات مالية ضخمة من خلال المضاربة، بينما لا تستفيد الدولة من أي عائدات ضريبية من عملهم، وفي المقابل ضررهم بات جليا على الفلاحين والصناع والمستهلك والحكومة، في حين أن هذه الأخيرة لازالت عاجزة عن التصدي لهم، رغم أن تقارير مؤسسات رسمية أكدت تأثيرهم السلبي على المنتجين والمستهلكين، ودعت إلى تقليص نفوذهم.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره الاخير لسنة 2022 حول تسويق المنتجات الفلاحية ، دعا إلى وضع إجراءات للحد من تضخم الوسطاء بين المنتجين الفلاحيين والمستهلكين، مسجّلا أن “دورة تسويق المنتجات الفلاحية في المغرب “تتسم بالحضور القوي للوسطاء الذين يشكلون حلقة حاسمة في سلسلة القيمة”.

ويتشكل “لوبي” الوسطاء من التجار الذين يقومون بتجميع المنتجات من عند الفلاحين، والسماسرة، وتجار الجملة، وتجار نصف الجملة، وهيئات التخزين البارد، والمؤسسات التعاونية، وتجار التقسيط، والفضاءات التجارية الكبرى… وينعكس الحضور القوي لهؤلاء بشكل سلبي على المنتج والمستهلك على حد سواء، خاصة بالنسبة للفواكه والخضروات، حينما لا تواكبها مراقبة صارمة ومستمرة ومكثفة بالقدر الكافي، بحسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وطفا موضوع الضرر الذي يلحقه الوسطاء بجيوب المستهلكين المغاربة إلى السطح مع اقتراب شهر رمضان، حيث يُقبل المغاربة بكثرة على اقتناء أنواع معينة من المواد الغذائية، كالأسماك والطماطم، لذلك فإن الحكومة ستسابق الزمن من أجل التأثير على هؤلاء الوسطاء قبل وصول شهر رمضان من أجل تخفيف حدة احتجاج المواطنين على غلاء المعيشة.

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