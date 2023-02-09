وزير الصحة السوري: عدد ضحايا الزلزال بلغ أكثر من 1300 قتيل
هبة بريس - وكالات
أعلن وزير الصحة السوري حسن غباش أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ارتفع إلى 1347 قتيلا، وعدد المصابين بلغ 2295.
وفي مؤتمر صحفي حول التطورات المتعلقة بالزلزال، قال الغباش إن “حجم الكارثة كبير ونحتاج إلى توفير التجهيزات الطبية والمستلزمات والأدوية لإنقاذ المتضررين من هذه الكارثة الإنسانية”.
وأضاف الغباش أن “العقوبات الغربية لا تقيم وزنا لحياة المواطنين سواء أكانت مهددة بالكوارث الطبيعية أو بالأوبئة”.
ودعا الوزير السوري “الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة ووكالاتها واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من منظمات دولية حكومية وغير حكومية لمد يد العون في مواجهة الكارثة الإنسانية”.
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11 تعليقات
اللهم ارحمهم وارزق أهلهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رحيم
إنا لله وإنا إليه راجعون .اللهم إغفر لهم وأرحمهم وألحقنا بهم مسلمين .
قدر الله
أسأل الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين يارب العالمين
قدر الله وماشاء إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنهم فسيح جناته
ان لله وان اليه راجعون الدوام لله سبحانه و تعالى
إنا لله وإنا إليه راجعون .اللهم إغفر لهم وأرحمهم وألحقنا بهم مسلمين .
ان لله وانا اليه راجعون يا رب
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمهم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال
و ما تدري نفس بأي أرض تموت. رحمة الله على الجميع
هد الزلزال غريب وغير طبيعي والله اعلم .على كل حال الزلازل داءيما تقع في الدول الفقيرة وخصوصا العربية لم نسمع زلزالا قويا في اميركا او اوروبا .لانهم خدامين بلدانهم ضد الكوارث الطبيعية.في المغرب تنزل الشتاء يوما السنة وتسمع الفياضانات.وانا لله وانا اليه راجعون.
اللهم إرحم الأحياء و الموتى .
* إن الحكومة تتابع بإهتمام شديد كل المغاربة . و نحن نلومها و هي تعلم ما تفعل ، إن قدمت
مساعدات لتركيا فإن تمة مغاربة توفوا هناك ، و لم تفعل ذلك مع سوريا لأن ليس هناك
مغاربة ، و إن كانوا ، فهم قلة لم يموتوا . و كل هذا سببه التقشف الذي تعيشه الحكومة .
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