إيمان بطمة تحذف صورها و خطيبها..إنفصال أم تسويق لجديدها؟

2023-02-09 / 17:50
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نجلاء مزيان

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بخبر يفيد انفصال إيمان بطمة الشقيقة الصغرى للفنانة المغربية دنيا بطمة،عن خطيبها، خاصة بعد حذفها جميع الصور التي تجمعهما من حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستقرام.

وفي سياق متصل، رجح العديد من النشطاء، أن تصرف إيمان بطمة دليل قاطع على وجود خلافات و خطيبها، فيما اعتبر البعض الآخر أنها مجرد طريقة للفت الانتباه و التسويق لجديدها الفني، الذي من المرتقب أن يتم طرحه خلاله الأيام القليلة القادمة.

و الجدير بالذكر أن إيمان بطمة انتهت مؤخرا من تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة، كما نشرت “بوسط” ترويجي لها عبر منصة انستقرام مرفوق بتعليق جاء فيه “قريبا”.

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