رغم شساعة المجال الجغرافي.. درك أولاد سعيد بسطات يحكم قبضته

محمد منفلوطي_ هبة بريس

مع كل موسم دراسي، ترتفع أصوات لمهتمين وفاعلين في الحقل التربوي، مطالبة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية سواء بالعالم الحضري او القروي، عبر تشديد المراقبة على تحركات الغرباء والمراهقين من أصحاب الدراجات النارية والسيارات من هواة التحرش بالتلميذات، ومحاربة كافة أشكال الانحرافات وترويج المخدرات.

وفي هذا الصدد، تابعت هبة بريس عن قرب تبني قائد المركز الترابي بمركز أولاد سعيد بسرية سطات، لمقاربة شمولية تروم فتح قنوات التواصل مع مديري ومديرات المؤسسات التعليمية المتواجدة بالنفوذ الترابي للعمل وفق رؤية موحدة عبر تنظيم دوريات للأمن للقيام بجولات روتينية بمحيط المرافق التربوية.

هذا التفاعل الإيجابي والمسؤول الذي دشنه قائد مركز اولاد سعيد على الرغم من شساعة النفوذ الترابي التابع له الممتد والمحادي غربا لوادي أم الربيع بتراب اقليم الجديدة، وشمالا بتراب اقليم برشيد، وجنوبا مع جماعة مشرع بن عبو، وصولا إلى الشرق مع بلدية سطات، حيث تسهر دوريات الدرك الملكي بهذا النفوذ الترابي الشاسع على تقريب الخدمات من المواطنين وتأمين الطرقات، ومعالجة كافة القضايا، ناهيك عن القيام بحملات تحسيسية توعوية للسلامة الطرقية بالمؤسسات التعليمية.

وهو الطرح الذي تتفاعل معه عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد سعيد التابع لسرية سطات عبر مشاركتها في تنشيط الحياة المدرسية، مستحضرة البعد الأمني في معالجة كافة الانحرافات التي قد تساهم في افشال العملية التعليمية التعلمية، ودورها الايجابي في إشاعة الطمأنينة والاحساس بالأمن في نفوس التلاميذ وآبائهم وأولياء أمورهم والأطر العاملة بالمؤسسة.

فاعلون جمعويون واعلاميون ومتتبعون للشأن التربوي، أكدوا وأجمعوا على أن تحقيق الأهداف التربوية رهين بمدى تفاعل كافة المتدخلين والشركاء، منوهين بالدور الايجابي في ترسيخ قيم التعاون والتسامح والتفاعل الإيجابي.

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