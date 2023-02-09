بايتاس: “سنضرب بيد من حديد” على المضاربين في أسعار المواد الغذائية
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس 9 فبراير، أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات التي ستضمن التموين العادي والطبيعي بالمواد الغذائية، كما سيتم التدخل لمراقبة جميع نقاط البيع.
وشدد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحفية بعد انعقاد مجلس الحكومة، على أنه سيتم “الضرب بيد من حديد” وضبط جميع المخالفات المتعلقة بالمضاربة في أسعار المواد الغذائية، مبرزا أن أي مخالفة ستسجل في هذا الإطار ستكون موضوع متابعة قضائية.
وبخصوص اللحوم الحمراء، سجل الوزير أن الحكومة اتخذت إجراءين مهمين، يتعلق الأول باستيفاء رسوم الاستيراد المطبقة على هذه المادة، فضلا عن تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أن هذين الإجراءين ستظهر نتائجهما في القريب العاجل.
وبالنسبة للطماطم، أبرز بايتاس أن الكميات المزروعة خلال هذه السنة تفوق تلك المزروعة خلال السنة الماضية، مرجعا سبب ارتفاع أسعار الطماطم في الأيام القليلة الماضية لموجة البرد التي تعرفها المملكة، مشيرا إلى أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات من أجل خفض الأسعار، وبالتالي الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وبعدما ذكر بالإجراءات المتخذة لضمان التموين الكافي بمادة الحليب في الأسواق، أوضح الوزير أن الحكومة تضع موضوع حماية القدرة الشرائية للمواطنين ضمن أولوياتها، ولا سيما في الفترة الحالية، مبرزا أن رئيس الحكومة أعطى توجيهاته لجميع القطاعات المعنية من أجل التدخل والتواصل مع المواطنين للتعريف بالإجراءات المتخذة.
11 تعليقات
اودي واش غاضربوا.وانتم تسمعون ارتفاع الاسعار وضاربين الطم.السكوت.وماذا تفعلون
لا اضن
يجب إقالة الحكومة ومحاسبة أصحاب شركات البترول والشركات الكبرى التي يمتلكها الوزراء.والبرلمانيين..
اغلب المواطنين يعيشون في صمت ومعاناة لا مال لا سكن ..
متى يتم معاقبة هذه الحكومة الفاشلة التي قهرت الشعب و همشته فقرت الفقير و زادت الغني ثراء..
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم. هذا يسمى الضحك على الدقون..
اتقوا الله في المواطن البسيط الذي لا حول له ولا قوة..
حكومة الانتهازيين والضحك على المواطنين يجب خوض معركة نضالية ضدهم ..
حكومة فاشلة بكل المقاييس ويجب محاسبتها ..
الفقير زاد فقرا والغنية زاد غنا في عهد هذه الحكومة..
لماذا لم تضرب بيد من حديد قبل .اه فقد تأزمت الاوضاع كثيرا ..