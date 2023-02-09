أردوغان: سنبدأ عملية إعادة إعمار تركيا بعد إزالة الأنقاض

2023-02-09 / 15:35
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرقي البلاد إلى 16170 قتيلاً.

وقال أردوغان خلال كلمة له، إن “عدد القتلى في الزلزال ارتفع إلى 16170 قتيلاً بينما ارتفع عدد المصابين إلى 64194 شخصًا ووصل عدد المباني المدمرة إلى 6444”.

وأضاف أن “هناك مئات الآلاف من الأشخاص يشاركون في جهود الإغاثة، وقد تم توجيه جميع أنواع الفرق والسيارات من جميع أنحاء بلادنا إلى المنطقة”.

وتابع الرئيس التركي أنه عقب إزالة الأنقاض ستبدأ عملية إعادة إعمار ما دمره الزلزال.

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‫17 تعليقات

  1. حسب رأيي يجب منع تصوير جميع الفيديوهات التي تبين حالة إنقاد أو مشاهد مرعبة لأي حدث أو كارثة، لأن هناك العديد من متربصي الفرص الذين يبحثون عن البوز أو لأغراض سياسية أو دينية تجدهم يتاجرون بهذه الفيديوهات عوض تقديم أي دعم.

  2. ومد ا عن صحافة فرانسا الملعونة التي قالت لا داعي لإرسال دبابات”.الي هناك فقد تكلاف الزلزال بي ديالك…. كاريكاتير شارلي إبدو يسخر من زلزال تركيا؟؟؟؟!!

  3. يحجب ” تويتر ” أو لا يحجب، المهم بالنسبة لي كمتتبع للحدث وكل الأحداث المؤلمة، ما يمكن لنا أن نقول هو: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رحم الله بواسع رحمته كل الضحايا الموتى، ونسأل الله عز وجل الشفاء العاجل لجميع الجرحى المصابون في هذا الزلزال الكارتي الذي لا مفر منه مادام قضاء و قدر من الله سبحانه و تعالى رب العزة و الجبروت.

  6. استغرب من تركيا دولة توجد بين صفيحتين و حدوث الزلازل فيها أمر طبيعي أتعجب لماذا لم تبنى المنازل على طريقة اليابان هذه الوفيات المرتفعة نتيجة للمباني الهشة.

  7. الإنسان بإمكانه أن يبني منازل مقاومة لزلازل لكنه أمر غير مربح لمافيا العقار.

  9. حان الوقت لاحداث صندوق عالمي للكوارث الطبيعية لان الحق في الحياة حق يقتسمه كل البشر ،حرقة المآسي يشاطرها كل البشرية ،ان ما ينفق في السلاح والتسليح وخلق الازمات يرصد له تريليونات من الدولارات لا لاجل مصلحة او منفعة كونية ولنما سوى للخراب والتقتيل والتدمير في حين لا ترصد هذه التريليونات من الدولارات لاجل انقاذ ما يمكن انقاذه في حالة حلول كارثة من الكوارث الطبيعية

  10. كل الشكر والتقدير لمجهوداتكم الجبارة وتتبعكم للاحداث قصد موافاتنا بالجديد ويستحسن موازاة مع ابلاغنا بعدد القتلى موافاتنا في نفس الوقت بالناجين من تحت الإنقاذ حتى لا يهيمن على عقولنا التشاؤم واليأس والاشمئزاز ومن ناحية اخرى تثمنون طواقم الإنقاذ مشكورة بلا حدود

  15. لحد الآن و للأسف المغرب مازال ماصيفطش مساعدات و لا صيفط أطباء و متطوعين, حشومة و الله

  16. لماذا المغرب لحد الساعة لم يبعث بالمساعدات الإنسانية الواجبة في الوقت العديد من الدول المجاورة وغيرها ارسلت مساعدات لا يمكن نشاهدوا اخواننا يموتو ونبقوا نتفرجو بدون تقديم اقل واجب إنساني

  17. بعض الابحاث تقول انه بالامكان بفعل التطور التكنولوجي لهذا العصر احداث او الاسراع باحداث هزات ارضية او زلازل حسب القوة المطلوبة. وليس مستبعدا ان يكون هذا قد حصل بتركيا من قِبل جهات لا تريد الخير لهذا البلد

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