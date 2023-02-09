أردوغان: سنبدأ عملية إعادة إعمار تركيا بعد إزالة الأنقاض

2023-02-09 / 15:35
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرقي البلاد إلى 16170 قتيلاً.

وقال أردوغان خلال كلمة له، إن “عدد القتلى في الزلزال ارتفع إلى 16170 قتيلاً بينما ارتفع عدد المصابين إلى 64194 شخصًا ووصل عدد المباني المدمرة إلى 6444”.

وأضاف أن “هناك مئات الآلاف من الأشخاص يشاركون في جهود الإغاثة، وقد تم توجيه جميع أنواع الفرق والسيارات من جميع أنحاء بلادنا إلى المنطقة”.

وتابع الرئيس التركي أنه عقب إزالة الأنقاض ستبدأ عملية إعادة إعمار ما دمره الزلزال.

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