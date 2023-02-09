صورة تعبيرية

الأمن يحجز 500 كلغ من مخدر الشيرا بمدينتي الراشيدية وكلميمة

2023-02-09 / 15:20
0
هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينتي الرشيدية وكلميمة، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء 08 فبراير الجاري، من حجز 500 كيلوغرام من مخدر الشيرا وتوقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 36 و45 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.

وقد جرى تنفيذ هذه العملية بنقطة المراقبة بمدخل مدينة كلميمة، حيث تم ضبط المشتبه فيهم في حالة تلبس بنقل شحنة من المخدرات على متن شاحنة مقطورة لنقل البضائع، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بداخل هذه الناقلة عن حجز 20 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 500 كيلوغراما، علاوة على حجز مجموعة من الهواتف النقالة ومبلغ مالي بحوزة الموقوفين.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحلية والدولية المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير : ارتفاع متزايد لأسعار الخضر والفواكه واختفاء بعضها في الاسواق

أكادير : ارتفاع متزايد لأسعار الخضر والفواكه واختفاء بعضها…

2023-02-09 / 14:34
Photo of أخنوش يطمئن المغاربة: أسعار الخضر واللحوم ستتراجع خلال الأسابيع القادمة

أخنوش يطمئن المغاربة: أسعار الخضر واللحوم ستتراجع خلال الأسابيع…

2023-02-09 / 13:38
Photo of تموين الأسواق.. أخنوش يدعو إلى تعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية

تموين الأسواق.. أخنوش يدعو إلى تعقب ومعاقبة أي مخالفات…

2023-02-09 / 13:24
Photo of الشغب الرياضي يجر 4 أشخاص للاعتقال بالبيضاء

الشغب الرياضي يجر 4 أشخاص للاعتقال بالبيضاء

2023-02-09 / 12:19
Photo of الأسعار بمدينة الرباط.. الطماطم تصل ل15 درهما والدجاج يتجاوز 22 درهما

الأسعار بمدينة الرباط.. الطماطم تصل ل15 درهما والدجاج يتجاوز…

2023-02-09 / 11:18
Photo of كورونا.. دول من بينها المغرب تؤكد أهمية الحفاظ على التنسيق

كورونا.. دول من بينها المغرب تؤكد أهمية الحفاظ على…

2023-02-09 / 10:51
Photo of دورة جماعة مكناس تمر بامتياز ونيران صديقة تقصف رئيس الجماعة التجمعي

دورة جماعة مكناس تمر بامتياز ونيران صديقة تقصف رئيس…

2023-02-09 / 10:33
Photo of الCNSS يتبرأ من سلوك مراقبين مزيفين

الCNSS يتبرأ من سلوك مراقبين مزيفين

2023-02-09 / 10:05
Photo of غلاء المعيشة يُبكي أوزين ويحرق جيوب المغاربة

غلاء المعيشة يُبكي أوزين ويحرق جيوب المغاربة

2023-02-09 / 09:18
Photo of طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2023-02-09 / 09:05

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق