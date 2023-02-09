الأمن يحجز 500 كلغ من مخدر الشيرا بمدينتي الراشيدية وكلميمة

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينتي الرشيدية وكلميمة، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء 08 فبراير الجاري، من حجز 500 كيلوغرام من مخدر الشيرا وتوقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 36 و45 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.

وقد جرى تنفيذ هذه العملية بنقطة المراقبة بمدخل مدينة كلميمة، حيث تم ضبط المشتبه فيهم في حالة تلبس بنقل شحنة من المخدرات على متن شاحنة مقطورة لنقل البضائع، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بداخل هذه الناقلة عن حجز 20 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 500 كيلوغراما، علاوة على حجز مجموعة من الهواتف النقالة ومبلغ مالي بحوزة الموقوفين.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحلية والدولية المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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