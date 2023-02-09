أكادير : ارتفاع متزايد لأسعار الخضر والفواكه واختفاء بعضها في الاسواق

ع اللطيف بركة - هبة بريس

سجلت أسعار الخضر والفواكه بأكادير ارتفاع متزايد خلال الاسبوع الجاري، بينما إختفى بعضها اليوم الخميس في اسواق ” الجملة ” من ضمنها ” اللوبيا” بسبب التصدير، بالرغم أن سعرها في المتاجر ارتفع إلى أرقام قياسية تجاوزت 30 درهم الكيلوغرام الواحد.

وفيما يلي أثمان الخصر والفواكه ليوم الخميس :

– البطاطس: بين 8 الى 9 دراهم / كلغ بالتقسيط أما البيع بالجملة محدد في 7.5 درهم كلغ

– البصل بالتقسيط: 11 دراهم / كلغ . اما بالجملة حدد ما بين 8 الى 9 دراهم

– الطماطم بالتقسيط : ما بين 9 الى 10 دراهم / كلغ و بالجملة 8.5 دراهم

– الفلفل بالتقسيط : 10 دراهم / كلغ والبيع بالجملة 8 دراهم كلغ

– الجزر بالتقسيط : ما بين 5 الى 6 دراهم / كلغ والبيع بالجملة ما بين 3 الى 4 دراهم

– الباذنجان: بين 8 الى 9 دراهم / كلغ …بالجملة 7 دراهم

– الخيار: بين 7 و 8 دراهم / كلغ ….الجملة 5 الى 6 دراهم

-القرع الأخضر: بين 15 الى 18 دراهم / كلغ أما البيع بالجملة 13 درهم

– القرنبيط (شيفلور) : بين 6 الى 7 دراهم / للوحدة. بالجملة 5 دراهم

– الفول الأخضر : بين 8 و 12 درهم / كلغ بالجملة ما بين 6 الى 7 درهم

– القزبر: بين 1 و 2 دراهم / الوحدة 80 سنتيم بالجملة

– اللفت: 6 دراهم / كلغ …بالجملة 3 دراهم

– الكرنب: بين 5 دراهم / للوحدة 3 دراهم بالجملة

– الفلفل الحار : 18 درهم / كلغ

– الباربا: بين 4 الى 5 دراهم / كلغ..بالجملة محدد في.3 دراهم

– اليقطين (القرع الأحمر) : بين 7 و 12 درهم / كلغ

– البقدونس: بين 1 و 2 دراهم / الحزمة

– الكرفس: بين 1 و 2 دراهم / الحزمة

– النعناع: بين 1 و 50ر1 درهم / الحزمة

– أسعار البيع بالتقسيط والجملة للفواكه

– التفاح المحلي: بين 10 و 13 درهم / كلغ بالجملة 9 دراهم

– التفاح المستورد: 20 درهم / كلغ

– الموز المحلي: 9 دراهم / كلغ بالجملة 7 دراهم

– الموز المستورد: 25 درهم / كلغ بالجملة ما بين 18 الى 20 درهم

– البرتقال: 8 دراهم / كلغ بالجملة 6.5 دراهم

– الحامض: بين 8 و 10 دراهم / كلغ …بالجملة 5 دراهم

– الإجاص: بين 15 الى 22 و درهم / كلغ ..بالجملة مابين 11 الى 18 درهم

– الأفوكادو: ما بين 35 الى 40 درهم بالجملة 20 و 30 درهم / كلغ

– الأناناس: بين 15 و 18 درهم / كلغ

– مانجو: بين 24 الى 25 و بالجملة ما بين 18درهم / كلغ….

– كيوي: بين 25 درهم بالجملة 20 درهم / كلغ

– الباباي: بين 13 و 15 درهم / كلغ

– الكاكي: بين 17 و 20 درهم / كلغ

– الفراولة: بين 17 الى 18 درهم/كلغ بالجملة ما بين 13 الى 14 درهم

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