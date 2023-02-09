مصر.. تأييد إعدام قات-ل نيرة أشرف
قضت محكمة النقض في مصر برفض الطعن المقام من محمد عادل مرتكب جريمة قتل نيرة أشرف البشعة أمام جامعة المنصورة وتأييد حكم الإعدام.
وأودعت محكمة الجنايات حيثيات حكمها على المتهم، وذكرت في الحيثيات أنه هدد المجني عليها بالقتل، في عبارات كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وجاء نصها كالتالي: “والله نهايتك على إيدي يا نيرة، بلاش تزوديها عشان وعهد الله ما هسيب فيكي حتة سليمة”.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهم هدد المجني عليها نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة بعبارات “وعرش ربنا ما سايبك تتهني لحظة، هدبحك، وديني لأدبحك، علشان نهايتك على إيدي”.
وذكرت حيثيات الحكم، أن المتهم محمد عادل قاتل المجني عليها نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، هدّدها قائلًا: “نهايتك على إيدي يا نيرة، أهو طالما الدنيا مجمعتناش تجمعنا الآخرة”.
وكان النائب العام المصري قد أمر في 22 يونيو الماضي بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات ونحرها قاصدا إزهاق روحها وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث.
11 تعليقات
ناس الريد بيل يعلمون سبب هذا الفعل، نسأل الله حسن الخاتمه.
و لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، لقد حرم الضحية من الحياة ، إذن يجب إعدامه
بالتقسيط ، أي أن يذوق جميع أصناف العذاب الذي لا يخطر على البال ، حتى يتألم أكثر .
إنتهى عمله في الدنيا ، لكن يجب أن يكون عبرة لمن لا يعتبر .
المُحب لا يقتل من يحب بل يضحي بحياته من أجله، الدافع للقتل هو حب الامتلاك.
متل هده الفعل الاجرامي الإعدام دون مهزلة المحكمة لا دفاع عن المجرمين القتلة لاتخدوكم فهم رحمة
هادى هو شرع الله.ومن لم يحكم بما انزل الله فاولاءك هم الضالمون. حكم القصاص العادل ولا سواه. ليكون الامن والامان.فاليحى العذل.
مع الاسف المجتمعات العربية والاسلامية بصفة عامة لا يحترمون المراة ولا الحيوان
القصاص عدالة ربانية لا جدال فيها و حكم المحكمة حسب الواقعة و الاثبات . إدا فليلتخق بها إلى رفيقهم الاعلى . إنا لله و إنا إليه راجعون لا حول و لا قوة إلا بالله .
الواقع العربي يفرض حكم الإعدام لأن المجرمين يسهل عليهم القتل بدون سبب أو سبب تافه هذه الخصوصية تختلف عن واقع الدول المتقدمة
القاتل يقتل انتهى
دول الخليج ومصر حافظت على حكم الاعدام والصراحة قليلا ونادرا ماتسمع بجريمة قتل ماشي بحالنا حنا التساهل التام والنتيجة مكاين غير التشرميل والقتل لأن البشر تخاف ماكتحشم
السيدة محاملاكش مابغاتكش سير قلب على وحدة اخرى علاش تقتلها بشر هذا قوة الفهامات،