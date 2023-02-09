مصر.. تأييد إعدام قات-ل نيرة أشرف

هبة بريس - وكالات

قضت محكمة النقض في مصر برفض الطعن المقام من محمد عادل مرتكب جريمة قتل نيرة أشرف البشعة أمام جامعة المنصورة وتأييد حكم الإعدام.

وأودعت محكمة الجنايات حيثيات حكمها على المتهم، وذكرت في الحيثيات أنه هدد المجني عليها بالقتل، في عبارات كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وجاء نصها كالتالي: “والله نهايتك على إيدي يا نيرة، بلاش تزوديها عشان وعهد الله ما هسيب فيكي حتة سليمة”.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهم هدد المجني عليها نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة بعبارات “وعرش ربنا ما سايبك تتهني لحظة، هدبحك، وديني لأدبحك، علشان نهايتك على إيدي”.

وذكرت حيثيات الحكم، أن المتهم محمد عادل قاتل المجني عليها نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، هدّدها قائلًا: “نهايتك على إيدي يا نيرة، أهو طالما الدنيا مجمعتناش تجمعنا الآخرة”.

وكان النائب العام المصري قد أمر في 22 يونيو الماضي بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات ونحرها قاصدا إزهاق روحها وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0