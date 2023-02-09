اعتقال شخصين بطنجة بحوزتهما 1200 قنينة خمر
الصورة تعبيرية

الشغب الرياضي يجر 4 أشخاص للاعتقال بالبيضاء

2023-02-09 / 12:19
7
هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الرحمة بمدينة الدار البيضاء، أمس الأربعاء 07 فبراير الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و20 سنة، يشتبه في تورطهم في العنف المرتبط بالشغب الرياضي وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وكانت مصالح الشرطة قد توصلت بإشعار حول تورط أشخاص محسوبين على فصائل مشجعي كرة القدم في تبادل العنف فيما بينهم بالشارع العام، الأمر الذي تسبب في إلحاق خسائر مادية بسيارتين مستوقفتين بعين المكان، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي تمكنت من توقيف أربعة مشتبه فيهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الأمن يحجز 500 كلغ من مخدر الشيرا بمدينتي الراشيدية وكلميمة

الأمن يحجز 500 كلغ من مخدر الشيرا بمدينتي الراشيدية…

2023-02-09 / 15:20
Photo of أكادير : ارتفاع متزايد لأسعار الخضر والفواكه واختفاء بعضها في الاسواق

أكادير : ارتفاع متزايد لأسعار الخضر والفواكه واختفاء بعضها…

2023-02-09 / 14:34
Photo of أخنوش يطمئن المغاربة: أسعار الخضر واللحوم ستتراجع خلال الأسابيع القادمة

أخنوش يطمئن المغاربة: أسعار الخضر واللحوم ستتراجع خلال الأسابيع…

2023-02-09 / 13:38
Photo of تموين الأسواق.. أخنوش يدعو إلى تعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية

تموين الأسواق.. أخنوش يدعو إلى تعقب ومعاقبة أي مخالفات…

2023-02-09 / 13:24
Photo of الأسعار بمدينة الرباط.. الطماطم تصل ل15 درهما والدجاج يتجاوز 22 درهما

الأسعار بمدينة الرباط.. الطماطم تصل ل15 درهما والدجاج يتجاوز…

2023-02-09 / 11:18
Photo of كورونا.. دول من بينها المغرب تؤكد أهمية الحفاظ على التنسيق

كورونا.. دول من بينها المغرب تؤكد أهمية الحفاظ على…

2023-02-09 / 10:51
Photo of دورة جماعة مكناس تمر بامتياز ونيران صديقة تقصف رئيس الجماعة التجمعي

دورة جماعة مكناس تمر بامتياز ونيران صديقة تقصف رئيس…

2023-02-09 / 10:33
Photo of الCNSS يتبرأ من سلوك مراقبين مزيفين

الCNSS يتبرأ من سلوك مراقبين مزيفين

2023-02-09 / 10:05
Photo of غلاء المعيشة يُبكي أوزين ويحرق جيوب المغاربة

غلاء المعيشة يُبكي أوزين ويحرق جيوب المغاربة

2023-02-09 / 09:18
Photo of طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2023-02-09 / 09:05

‫7 تعليقات

  3. انهم لم يبالوا بمصيبة الموت التي أصابت هذه العاءلة .كيف يحملون السيوف داخل مقر عزاء للميت .مجرمون مقرقبين

  4. القرأن يتلى والطلبة جمعوا البوق وهربوا خوفا من التعرض للتهديد. الله المستعان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق