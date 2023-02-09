مركز رصد الزلازل السوري: مدة الهزات الارتدادية قد تصل لسنة كاملة

هبة بريس -.وكالات

قال مدير عام مركز رصد الزلازل في سوريا رائد أحمد إن الهزات الارتدادية التي تحدث تعني تجاوز الخطورة، مبينا أن هذه الهزات قد تستمر لسنة كاملة وسيحصل خلالها أكثر من 30 ألف حدث عابر.

ونفى أحمد ما جرى تداوله بأن الهزات الارتدادية تنذر بزلزال أكبر، موضحا أن “الهزات الارتدادية ضعيفة وستبقى لأسابيع وبناءا على التسجيلات لدينا يمكن أن تصل لسنة كاملة وستحصل خلالها أكثر من 30 ألف حدث جيولوجي عابر وغير مخيف (مجرد هزات خفيفة جدا)، ولكن نحن نقول لأسابيع حتى نخفف الحدة”.

وأكد أنه “حاليا لا يوجد هزات على فالق شرق المتوسط (البحر الميت) أي لا يوجد هزات ملحوظة على الفالق نفسه، والهزات التي حدثت في منطقة أنطاكية واسكندرون إذا تابعنا هذه المراكز نراها داخل هذا الفالق وفي الأسفل فارغ معنى ذلك لا يوجد لا هزات ولا أي نشاط عليه؛ إنما لدينا نشاط طاقة كامنة تتحرك منذ سنوات وهذا صحيح، ولكن متى تظهر لا نعلم لكن الرابط فيما بينهم غير وارد حاليا”.

وأضاف: “الهزة حدثت وتركزت في هذه المنطقة معنى ذلك أنه أصبح لدينا خلل وحتى يستقر هذا الخلل يتطلب منا وقت؛ وهنا لا داعي لتصعيد الظروف وتهيئة الناس لأشياء أخرى لا أحد يعلم بها”، موضحا أنه “بشكل علمي لا يمكننا أن نرفض مطلقا ألا يحدث هزة أرضية أو زلزال وهذا أيضا لا يمكننا تأكيده حاليا”.

وذكر أنه “لليوم الثالث على التوالي الهزات أصبحت قريبة من اللاذقية ونسجل 2 ـ 2.3 وسوف تستمر أيام أو أسابيع شئنا أم أبينا، وأستطيع القول إنه ومنذ بداية الزلزال أصبحت حصيلة الهزات الارتدادية 97 هزة مقياسها 4.5 درجة بالمساحة التي اهتم بها وليست في الوسط التركي”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0