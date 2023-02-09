دورة جماعة مكناس تمر بامتياز ونيران صديقة تقصف رئيس الجماعة التجمعي

هبة بريس _ مكناس

عقد المجلس الجماعي لمكناس صباح يوم الثلاثاء 07 فبراير 2023 ، بمقر القصر البلدي في إطار جلسة مفتوحة للعموم طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية، دورةً عادية برئاسة السيد رئيس المجلس جواد بحاجي وبحضور السيد ممثل عامل عمالة مكناس و السيد الباشا المكلف بالتنسيق مع الجماعة والسيدات والسادة أعضاء مجلس الجماعة، كما حضر أشغال هذه الدورة بصفة استشارية السيد المكلف بالمديرية العامة للمصالح الجماعية ورؤساء الأقسام والمصالح، إضافة إلى عدد من ممثلي المصالح الخارجية غير الممركزة، فضلا عن نساء ورجال الإعلام والصحافة.

وبعد الكلمة الافتتاحية للدورة، قدم السيد رئيس المجلس تقريرا مفصلا عن مجمل الأنشطة والأعمال التي قام بها رئيس المجلس و مكتبه المسير؛ و قد تضمن هذا التقرير كذلك، بلاغا لجميع الحضور حول خلاصات ما توصلت إليه الفرق المشكلة للأغلبية المسيرة لمجلس الجماعة، بعد مشاورات مستفيضة في الأسابيع القليلة الماضية، والتي أفضت إلى إيجاد صيغة توافقية حول منهجية العمل التي يجب اعتمادها بين مختلف مكونات الأغلبية، و التي تمكنت من تقريب وجهات النظر بخصوص مختلف القضايا الخلافية .

و أكد السيد الرئيس في معرض البلاغ عن تشبته مع باقي المكونات السياسية للأغلبية المسيرة، بمختلف مخرجات هذا الاتفاق الأخير و بالميثاق الجديد للأغلبية؛ والرامي إلى تغليب المصلحة العامة للمدينة، وجعلها أولوية فضلى، عبر الطي النهائي لصفحة الخلاف و الانطلاق معا للعمل الجاد والمسؤول من أجل استدراك ما فات في احترام تام للتشريع والأنظمة الجاري بها العمل.

بعد ذلك، تداول مجلس الجماعة وصادق بالأغلبية النسبية على مجمل النقط المدرجة في جدول أعماله، بينما تم إرجاء التداول على بعض النقط الأخرى إلى حين تعميق التشاور والدراسة بخصوصها إلى الدورة الاستثنائية الهامة القادمة، و التي ستخصص للدراسة والمصادقة على مشروع برنامج عمل الجماعة الذي سيحدد مختلف البرنامج و المشاريع التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال الستة أعوام القادمة.

هذا ويثمن رئيس المجلس عاليا روح التوافق والتعاون ونكران الذات، التي عبرت عنها مختلف مكونات المجلس أغلبية ومعارضة، بمناسبة تدارسها لمختلف نقاط جدول الأعمال، والأجواء الايجابية والبناءة التي سادت أطوارا مهمة من أشغال الدورة، مؤكدا على أهمية اعتماد الحوار الهادئ والبناء كأساس لتدبير الاختلاف الذي ينبغي أن ينحصر في قضايا المدينة ومتطلباتها التنموية.

هذا فقد جاءت دورة فبراير العادية بالمفاجأة، فاكتمل النصاب المفقود ، بل حضر الجميع مع غيابات قليلة، وعاد نواب الرئيس للجلوس بجانبه في أجواء من الود، فنوقشت جميع نقط جدول الأعمال وتمت المصادقة على جلها

هدا وتجدر الإشارة أن الرئيس باحجي حينما جمع أغلبيته من أجل المصلحة العامة لإنقاد مدينة مكناس إنتفض جل أعضاء الحمامة الذين كانوا سببا في هذا البلوكاج في وجهه أثناء هذه الدورة ولم يحترموا غياب الأمين العام للحزب بكلامهم الغير معقول بألفاظ غير لائقة أثناء الدورة والساكنة تنوه بباحجي وأعضائه وبالمصادقة على جميع نقط جدول أعمال هذه الدورة ، فيما متحدث ل ” هبة بريس ” من ذاخل قاعة الدورة يطالب الأمين العام عزيز أخنوش بإتخاذ المتعين في حق الذين كانوا سببا في هدا البلوكاج ومن نفس الحزب.

و تبين لذات المتحدث، أن هم من كانو وراء بلوكاج مكناس و لأسباب لا يعرفها إلا هم و لربما شخصية.

و ختاما توجت أشغال هذه الدورة بتلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0