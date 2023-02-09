الCNSS يتبرأ من سلوك مراقبين مزيفين

2023-02-09 / 10:05
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هبة بريس

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه يتبرّأ من سلوك مراقبين مزيفين بالدار البيضاء الكبرى، يتظاهران بأنهما مراقبين بالصندوق.

وذكر الصندوق، في بلاغ له، أن الأمر يتعلق بشخصين يقدّمان نفسيهما إلى العديد من أرباب العمل في محاولة منهما لانتحال مهمة “مراقبين” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وحسب المصدر ذاته، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يسهر على احترام التطبيق السليم لمختلف المقتضيات القانونية والتشريعية الجاري بها العمل، والمتعلقة بالحماية الاجتماعية، وذلك من خلال مصالحه المختصّة والمكلّفة حصرياً بمهام التفتيش والمراقبة.

وفي هذا الصدد، فإن الصندوق عَمِل على تنزيل إجراءات ومساطر موحَّدة، تدخل في إطارها مهامّ التفتيش والمراقبة، التي يأمر بها الصندوق، حيث يتم تنفيذها جماعياً من طرف عدة مراقبين ومفتشين تحت إشراف مباشر من مكلف بالمهمة أو رئيس قسم المراقبة، والذين يجب عليهم الإفصاح عن هوياتهم وتقديم بطاقاتهم المهنية، وتعليل مهمتهم المتعلقة بالمراقبة.

كما أن مراقبي ومفتشي الضمان الاجتماعي سبق لهم أداءُ القسَم وهم ملزَمون بحفظ السر المهني.

وخلص البلاغ إلى أنه من أجل تمكين المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التحقق، في حالة الشك، من هويات المراقبين والمفتشين، فقد تم تخصيص مركز اتصال، يمكنهم التواصل معه على الرقم 05.22.54.86.54.

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‫11 تعليقات

  3. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم نجينا من النصابين والمحتالين ..

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