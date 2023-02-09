طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن يستمر الطقس البارد بكل من المرتفعات، والهضاب العليا، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الداخلية والذي سيكون مصحوبا بصقيع أو جليد.

ويتوقع نزول أمطار أو زخات رعدية محليا بالأقاليم الجنوبية، فضلا عن سقوط أمطار أخرى ضعيفة بكل من الواجهة المتوسطية والريف.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية قوق كل من السهول الداخلية والوسطى والمنطقة الشرقية وذلك خلال الصباح، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى قوية بمنطقة طنجة وبالواجهة المتوسطية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين (05-) و صفر درجة بكل من مرتفعات الأطلس، والهضاب العليا والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين و صفر و 06 درجات بالريف، والمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي، وما بين و 08 و 15 درجة بالأقاليم الجنوبية، و ستكون ما بين و 04 و 14 درجات بباقي أرجاء البلاد.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، وما بين طنجة والعرائش، فيما سيكون هائجا مابين العرائش وطانطان، و قليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0