بركان ..تثبيت أعمدة لشحن السيارات الكهربائية بشكل مجاني

2023-02-08 / 22:53
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هبة بريس : وجدة

تعززت مدينة بركان بخلق محطة لشحن السيارات الكهربائية بشكل مجاني بأحد المرائب المحاذية لعمالة إقليم بركان، ولأول مرة بجهة الشرق.

المحطة الجديدة التي تم تثبيتها من طرف جماعة بركان بشراكة مع شركة التنمية المحلية “مجال بركان” للابتكار والذكاء الترابي، و شركة kilowatt، هي عبارة عن محطة لشحن السيارات الكهربائية تتكون من :

– محطتان بسعة تبلغ 22 كيلو واط لكل منهما ؛

– 80% من وقت إعادة الشحن تدوم ما بين ساعة ونصف وساعتين على حسب كل مركبة؛

وجاء تموقعها في وسط المدينة، للسماح للمستخدمين والمواطنين بالاقتراب من أماكن الحياة المحلية (المطاعم، المقاهي، الإدارات وغيرها من الخدمات).

كما ستليها تثبيت أعمدة أخرى للشحن بنفس المعايير بجماعة السعيدية.

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