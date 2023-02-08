” السياحة ” تتعزز بكفاءات بشرية على الصعيد الدولي

هبة بريس _ الرباط

أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة عن قيامه بمواكبة الإقبال المتزايد على وجهة المغرب بتعبئة واسعة لكفاءاته البشرية بالأسواق المستهدفة.

وأوضح المكتب في بلاغ له، أنه “بعد مرور سنة 2022 التي سجلت انطلاقة قوية للقطاع السياحي المغربي وضخ دينامية استثنائية بعد تقديم طلب جماعي من كافة أعضاء المجلس الإداري للمكتب، والذين دعوا من خلاله إلى ضرورة تعبئة دولية وقصوى للموارد البشرية، يباشر المكتب في سنة 2023 تحولا عمليا واسعا لكفاءاته عبر إجراء العديد من التنقيلات بالأسواق الجديدة المستهدفة”.

وحسب المصدر ذاته، سيتم العمل على فتح 10 مكاتب جديدة للمكتب الوطني المغربي للسياحة، بتعيين ملحقين جدد بمندوبياته ومواكبة سياسة ترويجية وتجارية مكثفة.

في هذا الإطار، نقل البلاغ عن عادل الفقير مدير عام المكتب الوطني المغربي للسياحة، قوله “من المرتقب أن تساهم هذه الشبكة الجديدة للمكتب، من الآن فصاعدا، في تيسير تغطية عالمية لعلامة المغرب بافتتاح لم يسبق له مثيل لمكاتب بأسواق مهمة على غرار اليابان، وكوريا الجنوبية، والهند، وأستراليا، والبرازيل، أو حتى نيجريا”.

وعبر عن أمله ” في أن تفضي تعبئة كفاءاته البشرية بأسواق واعدة إلى تيسير الاقتراب أكثر من متعهدي ومنظمي الأسفار والرحلات في أفق تحويل الإقبال المتزايد على وجهة المغرب إلى تدفقات للسياح الوافدين وإحداث جسور وخطوط جوية جديدة”.

وللإشارة، يضيف المصدر ذاته، فهذه العملية الواسعة للتحرك بالأسواق المتوفرة على مؤهلات سياحية قوية والتي لا يتوفر فيها المكتب على مندوبية تمثيلية له، ستهم في المقام الأول كلا من الأسواق التالية:

البرتغال (مكتب متواجد بلشبونة، وملحق بمندوبية المكتب بمدريد )، وسويسرا (مكتب متواجد بزوريخ، وملحق بمندوبية المكتب بدوسلدورف الألمانية)، واسكندنافيا (مركز متواجد باستوكهولم، وملحق بمندوبية المكتب بلندن)، وكندا (مركز متواجد بمونريال، وملحق بمندوبية المكتب بنيويورك )، والبرازيل (مركز متواجد بساو باولو، وملحق بمندوبية المكتب بمدريد).

الهند مكتب متواجد بنيودلهي، وملحق بمندوبية المكتب بأبوظبي)، واليابان، (مركز متواجد بطوكيو، وملحق بمندوبية المكتب بأبوظبي )، وكوريا الجنوبية (مركز متواجد بسيول، وملحق بمندوبية المكتب بأبوظبي)، وجنوب إفريقيا (الناطقة باللغة الإنجليزية، مكتب متواجد بأبوجا وملحق بمندوبية دكار)، وأستراليا (مركز متواجد بميلبورن، وملحق بمندوبية المكتب بأبوظبي).

وحسب البلاغ، فإنه لضمان صيرورة هذه الآلية، سيعمل المكتب على إعادة تعبئة مندوبيه على مستوى الأسواق الإستراتيجية الخمسة، وهي: المملكة المتحدة، وإيطاليا، ودول البنيلوكس، وبولونيا والصين.

ومن خلال هذه التعبئة الأولى من نوعها، يكون المكتب الوطني المغربي للسياحة قد عمل على ضخ دينامية جديدة بشبكته بالخارج، وقد وضع لبنات تحول استراتيجي واعد يضمن الترويج لصورة المملكة على الصعيد الدولي على أكمل وجه.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0