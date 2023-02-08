العلاقات المغربية / الروسية …11 اتفاقية بين البلدين
توقع باحثون مغاربة تنامي العلاقات بين روسيا والمغرب في الفترة المقبلة، استنادا إلى العلاقات التاريخية والقضايا المشتركة ومجالات التعاون بين البلدين.
ويقول مراقبون إن العلاقات بين الرباط وموسكو مرشحة للتطور الإيجابي، خاصة فيما يتعلق بمجالات الطاقة والتبادل التجاري، في ظل تراجع العلاقات بين الرباط وبعض العواصم الأوروبية.
وبحسب الخبير المغربي، أحمد الدرداري، ممثل المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات قال ان هناك نحو 11 اتفاقية للتعاون بين البلدين تهم مجالات التعاون الجمركي والتجاري والإداري والفلاحي والدبلوماسي والثقافي والعسكري، إضافة إلى مجال الطاقات المتجددة والاستعمال السلمي للطاقة النووية.
واضاف الدرداري .. ” رغم العلاقات القوية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يرى ألأخير ، أن “روسيا مطالبة باستغلال التراجع الاقتصادي الأوروبي، والأخطاء التي يرتكبها البرلمان الأوروبي، والتوتر بين المغرب وفرنسا، بسبب قضية “الصحراء المغربية” لتوسيع العلاقات بين البلدين بحكم موقع المغرب كبوابة تتيح الوصول إلى الأسواق الأفريقية _ يقول الاخير لسبوتنيك
وشدد على أن التبادلات التجارية بين البلدين في منحى تصاعدي، ومرشحة للارتفاع، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وأزمة الطاقة وأزمة السيادة الغذائية، وموجات ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي، وهو الشيء الذي يسمح بتحقيق مكاسب جيوسياسية في ظل تراجع النفوذ الفرنسي على المستوى الأفريقي.
وفي المقابل فإن انفتاح المغرب وتحرره من هيمنة الأيديولوجية المنغلقة على نفسها، ساهم في تنامي تلك العلاقات، خاصة أن المغرب غير من مفاهيم التعامل الدولي بصورة كبيرة وحسن الدبلوماسية المتجددة الاقتصادية والأمنية والسياسية والموازية، حسب قوله.
10 تعليقات
معروف أن أسعار المحروقات الروسية جد منخفض ولهذا كان المغرب يشتري منها وما زال والغريب أن الموردين يشترونه بأسعار منخفضة وكذلك من ليبيا ويبيعونه للمغاربة بأضعاف مضاعفة لثمنه.. فلا نفرح لذلك
معروف أن أسعار المحروقات الروسية جد منخفض ولهذا كان المغرب يشتري منها وما زال والغريب أن الموردين يشترونه بأسعار منخفضة وكذلك من ليبيا ويبيعونه للمغاربة بأضعاف مضاعفة لثمنه.. فلا نفرح لذلك
المشكل أوروبا مع روسيا لاتعني القارة الأفريقية ومنها المغرب
السؤال اذا كانت ؤوسيا تبيع للصين و الهند باسعار تفضيلية لاندري كم فهل سيستفيد المغرب من هذه الاسعار التفضيلية؟ و كم سيشتري برميل النفط و كذا الغاز؟
روسيا ستبيع البترول والغاز للجزائر والجزائر ستبيعه لاوروبا و الجزائر ستحول الاموال رغم انفها الى روسيا والكابرانات سيلعبون دور الفاكتور وهنا ينتهي الفيلم الاوروبي الهندي
يضحكون مع الاسف على العالم وخاصة العربي والاسلامي والافريقي
كفاكم .المغرب لا يهمه تمن الغاز ولكن المغرب يضغط على اوربا المعادية لقضية الصحراء و يعزز علاقته مع روسيا وينوه شركاءه يستغني عن اوربا. الكل يتهجم والغلاء الغلاء.كل العالم فازمى سوى انتم تبكون كلاطفال.
المغرب كذولة عربية مسلمة يمكنها أن تشتري الغاز و البتزول من روسيا
ولا يوجد أي مخلوق في هذا الكون يمنعه من ذلك .
مرحبا بروسيا
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
نحن المغاربة نرحب بالغاز الروسي الرخيص
لا علاقة لنا مع الحرب بين روسيا و أكرانيا
تلك الحرب هي بين القوى الكبرى وراء الستار
نحن لا نمثل أحد في تلك الحرب