حداد : برلمانيون أوروبيون اتخذوا من البرلمان الأوروبي منصة للهجوم على المغرب
أكد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، اليوم الأربعاء 8 فبراير، أن برلمانيين أوروبيين اتخذوا من المؤسسة التشريعية الأوروبية منصة للهجوم على المغرب بطريقة ممنهجة وبإمكانيات كبيرة.
وأوضح حداد، خلال اللقاء الدراسي والإعلامي الذي ينظمه البرلمان بمجلسيه، حول خلفيات وأبعاد الهجمات العدائية السافرة والمتكررة التي يشنها البرلمان الأوروبي ضد المملكة، أن المغرب ليس له مشاكل مع الاتحاد الأوروبي ولا مع مختلف هياكله، بل مع برلمانيين معروفين بعدائهم للمغرب.
واضاف أن هؤلاء استغلوا الأزمة المتعلقة بقضية الرشوة التي يواجهها البرلمان الأوروبي، والتي خلقت أجواء من الخوف والهلع داخل هذه المؤسسة، لدس إسم المغرب في مقالات صحفية، وتمرير قرارات معادية للمملكة.
وأبرز أنه خلال هذه السنة تم طرح 112 سؤال بالبرلمان الأوروبي ضد المغرب، و18 محاولة تعديل مناهضة للمغرب في عدد من التقارير، مما يؤكد أن هناك حربا ممنهجة ضد المغرب.
من جهته أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، أن البرلمان الأوروبي أصبح “منصة للهجوم على المغرب واستفزازه”، مشيرا إلى أن البرلمانيين الأوروبيين عملوا على “تهريب النقاش وتجميد “اللجنة المشتركة المغربية- الأوروبية، واختاروا عوض ذلك “مهاجمة المغرب مباشرة “.
وأبرز أن المملكة ، وبفضل الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أضحت لها مكانة قارية مهمة لا تحظى بها الكثير من الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن بعض البرلمانيين الأوروبيين لا يهمهم الدفاع عن حقوق الإنسان، ولكن مهاجمة الوحدة الترابية للمملكة.
وأضاف أن البرلمان الأوروبي يهدف “إلى ابتزاز المغرب”، وليس له الحق في القول بأن حقوق الإنسان لم تعرف تطورا في المغرب، في الوقت الذي قام فيه البرلمان المغربي، بسن قوانين تعنى بحماية الحريات وحقوق الإنسان.
وسيتدارس هذا اللقاء الذي ينظمه البرلمان بمجلسيه، العديد من القضايا التي تطرحها الهجمات الممنهجة والادعاءات الكاذبة التي يروجها البرلمان الأوروبي والتي باتت نهجا ثابتا وركنا قائما في أجندته المريبة تجاه المملكة.
وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي بمجلسيه، أعلن في بيان مشترك أصدره في 23 يناير الماضي، عن قراره إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
وفي هذا الإطار، بادر البرلمان المغربي إلى إحداث لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسيه وتُعنى بإعادة تقييم هذه العلاقات.
9 تعليقات
انكشف وجه البرلمان الاروبي و سقط عنه القناع، إنه يفتري و يدعي امورا لا أساس لها، تبا لهذا البرلمان و لمن يحركه في الخفاء، المغرب في القمة بالرغم من كيد الكائدين. هيا يا برلماننا ردوا لهم الصاع صاعين و نحن معكم.
في هاته الحالة المغرب ( ضد) البرلمان الاوروبي تسمى قضية وطنية اراد من اراد وكره من كره ..
اما المشاكل الداخلية اضن انه ماضاع حق وراءه طالب ولكن بالحجج الدامغة وليس بالشعبوية والشفاوي الخاوي ..
باختصار عندما يادي بنادم جميع الواجبات بما فيها الضراءب وصناديق الانخراط( التقاعد والصحة
اللي غادي يدافع على لبلاد ضد التهديدات الأجنيبة راهم هلكوه بالغلاء…إيوا خليو دابا لصوص المال العام يدافعو دابا
حنا حاطين أوروبا فمستوى عالي وأغلب تعاملاتنا مع الإتحاد الأوروبي سواء في السياحة أو المبادلات التجارية أو الإستتمارات والشركات والمصانع الأوروبية فالمغرب وخصوصا الفرنسية يعني أقوى شريك للمغرب هو الإتحاد ولكن في آخر المطاف الإتحاد الأوروبي ومؤسساته لا تحترم هاته الشراكة اللي المغرب ملتزم بها أشد الإلتزام وهذا مادا يسمى إنه الطعن في الضهر مع أنه هناك شركاء أقوياء أيضا في العالم يمكن أن أن يعول عليهم وبدلاء وأوروبا تعرف ذلك وهذا هو الحل ربما هو البحت عن شركاء جدد أكتر موتوقية
استغرب جدا موقف البرلمان المغربي والدي يندد بموقف البرلمان الأوروبي
لست سياسيا ولا متحزبا بل اتابع الوضع عن كثب استغرب هدا الرد لماذا
ماذا تنتظرون من مثل هدا البرلمان الدي خرج على التو من تداعيات كورونا ومباشرة انخرط في حرب مدمرة يمول اوكرانيا والخطير هو ارتفاع تكلفة الطاقة وخصوصا الغاز
الشعوب الأوروبية خرجت للتنديد بالأوضاع المعيشية الصعبة وتخيلوا لو انها لم تجد الغاز في هدا البرد ما الحل
المال الجزائري أصبح يتحكم في فرنسا والإعلام ديالها بمحرد نطق صحفي أن الصحراء مغربية طرد على الفور هادي فرنسا التي هي أهم شريك للمغرب ضروري هنا من المعاملة بالمتل وضرب مصالح فرنسا وأولها اللغة الفرنسية
عن اي تموقع تتحدوثون ,,,, التموقع في أسفل الترتيب بالنسبة للتنمية البشرية و حرية الصحافة و التعبير,,, التموقع في قائمة لائحة الدول التي ينخرها الظلم و الفساد و الحكرة
يالها من واجهة
يجب توحيد الجبهة الداخلية بمحاربة الفساد والفاسدين فقط اما البرلمان الاروبي لا يهمنا
الغرب في طريق الافلاس وخاصة فرنسا العنصرية …لقد قاومهم الاجداد الاحرار وطردوهم لاسف الشديد اصبح يطبل لهم الفاشلون العدميون عل و عسى ان ينقدوهم من فشلهم …قبح الله الجهل والحنين للاستعمار …