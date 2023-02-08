الاتحاد البلجيكي يعلن عن المدرب الجديد لـ”الشياطين الحمر”

هبة بريس _ رياضة

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، رسميا، اليوم الأربعاء عن تعاقده مع المدرب الإيطالي الألماني دومينيكو تيديسكو، للإشراف على منتخب “الشياطين الحمر” خلفا للإسباني روبرتو مارتينيث.

ونشر الاتحاد البلجيكي في صفحته على تويتر صورة لتيديسكو كتب عليها “أهلا وسهلا”، مرفقا إياها بتعليق: “دومينيكو تيديسكو هو المدرب الجديد لشياطيننا، نتمنى لك حظا سعيدا أيها المدرب!”.

ويستمر عقد المدرب تيديسكو مع رفاق كيفن دي بروينه حتى نهاية بطولة أوروبا 2024.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0