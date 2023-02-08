عاجل..الجزائر‬⁩ تستدعي سفيرها في ⁧‫فرنسا‬⁩ “للتشاور”

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، باستدعاء سفير الجزائر لدى فرنسا بشكل فوري للتشاور. بعد مُشاركة دبلوماسيين وقنصليين ورجال أمن فرنسيين في تهريب الناضطة الجزائرية اميرة بوراوي.

وحسب بيان للخارجية الجزائري فقد أصدرت الجزائر مذكرة احتجاج رسمية للسفارة الفرنسية .

واعتبرت الجزائر في المذكرة الرسمية ذاتها، أن هذا التطوّر غير المقبول من الجانب الفرنسي، سيلحق ضررا كبيرا بالعلاقات بين البلدين.

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